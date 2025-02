Lycamobile si distingue come uno degli operatori più attivi e apprezzati dagli utenti. L’operatore propone soluzioni vantaggiose, combinate a un servizio di qualità. Con tai premesse, Lycamobile ha conquistato una solida fetta di mercato. Una delle ultime novità presentate sta suscitando grande interesse tra gli utenti. Si tratta della promozione 5G Portin 599. Un’offerta che sta riscuotendo un enorme successo grazie alla sua combinazione di vantaggi e costi contenuti.

Lycamobile: nuova offerta sensazionale

La 5G Portin 599 è dedicata a chi decide di effettuare la portabilità del proprio numero. Dunque, è necessario effettuare il passaggio da un altro operatore. L’offerta permette di usufruire di un pacchetto molto interessante. A soli 5,99 euro mensili, i clienti possono beneficiare di ben 150 GB di internet in 5G. A ciò si aggiungono minuti ed SMS illimitati verso tutti. Inoltre, sono offerti anche 8 GB di traffico internet dedicato al roaming in tutta l’Unione Europea. Tali vantaggi la rendono una delle promozioni più complete e convenienti del mercato.

In aggiunta a ciò, Lycamobile ha pensato ad un ulteriore incentivo. I nuovi clienti dovranno pagare solo il primo mese di abbonamento al momento dell’attivazione. Successivamente, non dovranno sostenere alcun costo per il secondo e il terzo mese. Il pagamento dell’offerta riprenderà solo a partire dal quarto mese. Gli utenti, in tal modo, ottengono tre mesi di servizio al costo di uno solo. Un risparmio significativo da non sottovalutare.

Un altro punto di forza di Lycamobile è la totale libertà che offre ai suoi utenti. A tal proposito, non ci sono vincoli o penali per chi decide di cambiare operatore. Per procedere con l’attivazione basta seguire i semplici passaggi indicati nel seguente link. Con la promozione 5G Portin 599, Lycamobile rende la connettività 5G accessibile a tutti. E non solo. Offre anche un’opzione completa, conveniente e senza vincoli. Un’occasione davvero imperdibile per tutti gli utenti che desiderano cambiare operatore.