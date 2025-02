iPhone: prima app con contenuti per adulti, nasce Hot Tub

L’ecosistema Apple ha sempre avuto una politica chiara sui contenuti per adulti: nessuna tolleranza. Per anni, le app con materiale esplicito sono state sistematicamente respinte dall’App Store, in linea con la filosofia aziendale. Adesso però c’è aria di cambiamento, soprattutto in virtù dell’ultimo DMA che ha costretto Apple ad aprire il suo sistema operativo anche ai market di terze parti. A beneficiarne in particolare è la prima applicazione di sempre dedicata ai contenuti pornografici, ovvero Hot Tub.

Un cambiamento storico per Apple e per il mondo tech

La presenza di Hot Tub su iPhone segna un punto di svolta. Non si tratta di una semplice app per accedere a contenuti espliciti, ma di un browser dedicato privo di pubblicità, disponibile su AltStore PAL, uno store di terze parti che consente di installare software non presente sull’App Store ufficiale. Bisogna prendere atto del fatto che Apple ha autorizzato l’app. Il tutto ovviamente dopo scrupolosi controlli in merito alla sicurezza.

Tutto ciò è emblematico e storico, soprattutto dopo le dichiarazioni di Steve Jobs nel 2010. Il numero uno assoluto di tutti i tempi in casa Apple dichiarò l’epoca che per responsabilità morale l’azienda aveva il compito di non avvicinare il mondo del porno agli iPhone. All’epoca, l’azienda era inflessibile: chi voleva più libertà poteva passare ad Android. Oggi, invece, le regole stanno cambiando, almeno in Europa.

Un altro esempio consiste anche nelle restrizioni che ci sono state sempre su Telegram, dove i contenuti pornografici sono sempre stati oscurati.

Più libertà, ma con controllo

L’arrivo di Hot Tub non significa che Apple abbia rinunciato ai propri principi. Cupertino continuerà a garantire che le app di terze parti rispettino standard elevati in termini di sicurezza e funzionamento. Tuttavia, il controllo non sarà più assoluto come in passato, aprendo la strada a un iPhone più flessibile.

Intanto, AltStore PAL ha annunciato che donerà i guadagni di febbraio a organizzazioni che supportano i diritti dei lavoratori del sesso e della comunità LGBTQ+, un’iniziativa che aggiunge una dimensione sociale a questa svolta tecnologica.

L’Europa ha imposto nuove regole, e Apple si sta adattando. Hot Tub potrebbe essere solo l’inizio di un cambiamento più ampio nell’ecosistema iOS.