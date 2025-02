MediaWorld è pazzo per la TECNOLOGIA: ecco le OFFERTE più WOW

Il vero regalo perfetto quest’anno potrebbe essere qualcosa di un po’ più brillante, ma non si parla di gioielli eh. Hai mai pensato di celebrare San Valentino con un nuovo laptop? Non suona male, vero? Se poi aggiungiamo che ci sono delle super promozioni da MediaWorld, il regalo ideale è dietro l’angolo. Preparati a fare innamorare anche il tuo portatile!

Galaxy Book5 in promo assolutamente FOLLE da MediaWorld

Stai cercando un laptop versatile che si trasforma anche in tablet? Allora il Galaxy Book5 360 da 15,6 pollici potrebbe essere la tua scelta. È potente, grazie all’Intel Core Ultra 5 226V e ai suoi 16 GB di RAM. Con un SSD da 512 GB, spazio e velocità non mancheranno mai. Che tu voglia lavorare, giocare o guardare serie TV, questo laptop fa tutto. E il prezzo in quest’occasione da MediaWorld? Solo 1599 euro, un vero affare per un convertibile di questa qualità. Cosa aspetti? Non sarebbe un regalo di San Valentino fantastico?

Preferisci qualcosa di compatto? MediaWorld ha anche il Galaxy Book5 Pro da 14 pollici. Leggero, ma con Intel Core Ultra 7 e 16 GB di RAM, offre potenza in un formato facilmente trasportabile. Perfetto per chi è sempre in movimento, ha un velocissimo SSD da 512 GB. E a un prezzo di 1799 euro, ti chiederai: perché non averlo sempre nella tua borsa? E ora, per chi cerca il top del top, da MediaWorld c’è il Galaxy Book5 Pro 360 da 16 pollici. Un laptop 2-in-1 che offre la massima versatilità. Con l’incredibile Intel Core Ultra 7 256V, 16 GB di RAM e 512 GB SSD, sarà perfetto per ogni attività. Lavoro o relax? Questo portatile fa tutto. E la ciliegina sulla torta? Il prezzo da MediaWorld di 1899 euro (200€ di sconto!). Non è l’occasione perfetta per un regalo indimenticabile? Allora, chi ha detto che a San Valentino si regala solo amore? Forse un nuovo Galaxy Book5 è l’amore che stavi cercando! Vai sul sito e scopri come avere il tuo sconto.