Novità incredibile: Now Bar è un elemento dell’interfaccia One UI 7 di Samsung che mostra le attività in corso sullo smartphone e appare anche nella schermata di blocco. Ora Now Bar supporta anche la modalità AOD (Always On Display), quindi funziona anche quando il dispositivo è in modalità sospensione. Andiamo più nello specifico, entrando nel dettaglio di questo universo.

Ecco ciò che sappiamo a riguardo

In modalità AOD è anche possibile attivare eventuali pulsanti presenti sulla Now Bar toccandoli due volte, inoltre Now Bar supporta l’AOD anche sulla serie Samsung Galaxy S24. Ecco un paio di esempi con e senza sfondo abilitato.

Al momento la Now Bar è compatibile con un ristretto numero di applicazioni di sistema, nello specifico: Bixby, Orologio, Condivisione di emergenza, Interprete, Mappe, Salute Samsung, Note Samsung e Registratore vocale.

Probabilmente Samsung integrerà anche gli aggiornamenti Live nella Now Bar con l’aggiornamento One UI 8.0 basato su Android 16 previsto per la fine dell’anno, poiché supporterà Live Updates, un nuovo tipo di notifica che può visualizzare l’avanzamento delle attività in corso. Ad esempio, può mostrare lo stato di completamento del viaggio su Google Maps o di una consegna a domicilio. Con l’occasione ricordiamo che lo sviluppo di Android 16 è entrato nella seconda fase e la beta 1 è disponibile al download per i dispositivi Google Pixel idonei.

A proposito di Android 16

C’è da specificare che Android 16 implementa il supporto ad Advanced Professional Video, un codec progettato per migliorare la qualità dei video registrati in ottica post-produzione.

Si tratta di un codec sviluppato da Samsung che promette una qualità video senza perdita di qualità, una codifica efficiente, il supporto a bit-rate elevati, specifiche per creare contenuti immersivi, il supporto a vari formati di campionamento per profondità di colore e gamma cromatica, il supporto alla decodifica multipla e alla ri-codifica senza perdita della qualità, il supporto alla modalità multi-view, il supporto a HDR10/10+. Delle novità molto importanti.