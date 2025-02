Morgan sostituisce la Plus SIX: svelata la nuova auto sportiva dal design vintage

Morgan ha finalmente mostrato le prime immagini del prototipo che sostituirà la Plus Six, segnando un importante capitolo nella sua storia. Anche se avvolto in una livrea mimetica, è chiaro che il nuovo modello richiami fortemente la tradizione del marchio britannico. Le sue linee fluide e la coda allungata sono un omaggio alla serie Aero, terminata nel 2018, e ricordano in particolare l’eleganza dell’Aeromax. Ma cosa c’è di nuovo in questo modello? Oltre all’estetica, il cuore della rivoluzione risiede nella nuova piattaforma CXV, un’evoluzione della struttura già apprezzata nella Plus Six.

Più leggero e rigido, questo telaio in alluminio promette prestazioni superiori. Con il suo stile regalerà una guida ancora più reattiva e appagante. Non c’è stato solo di un miglioramento tecnico, ma Morgan ha lavorato per creare un’esperienza nuova, diversa dal passato ma sempre emozionante. Il motore dell’auto è un sei cilindri turbo BMW. Questo aggiunge una potenza che raramente si associa al marchio Morgan e che ora tutti gli interessati potranno sperimentare. Parlando di potenza, il motore tocca precisamente 335 CV e una coppia di 500 Nm, numeri già visti su modelli come la BMW Z4 e la Toyota Supra. Si ipotizza anche che la potenza possa essere ulteriormente aumentata.

Tradizione artigianale, innovazione tecnologica Morgan

Anche se le immagini disponibili non rappresentano il modello definitivo, è chiara la volontà di Morgan di mantenere un equilibrio tra tradizione e modernità. La silhouette del prototipo è raffinata e aerodinamica, ma conserva elementi tipici della lavorazione artigianale che ha reso celebre il marchio. Non è forse questo ciò che cercano i puristi delle automobili classiche? Un’auto capace di coniugare il meglio del passato con le tecnologie del futuro. Morgan al contempo, ha deciso di salutare la Plus Six con una serie limitata: la Plus Six Pinnacle. Solo 30 esemplari, ognuno ispirato alla collaborazione con Pininfarina del 2024. Una degna conclusione per un modello che ha segnato un’epoca, prima di lasciare spazio a una nuova icona.