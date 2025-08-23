Whatsapp: arriva la segreteria telefonica, ecco come funziona

Chi di noi non ha mai chiamato qualcuno su WhatsApp trovando l’altra persona occupata o impossibilitata a rispondere? Fino a oggi, le opzioni erano limitate: richiamare più tardi, mandare un messaggio scritto o navigare nella chat per registrare una nota vocale. Ma tutto questo sta per cambiare grazie a una nuova funzione che WhatsApp sta testando nella sua ultima versione beta per Android, la 2.25.23.21, che rappresenta un ritorno nostalgico al passato con un tocco di modernità: la segreteria telefonica digitale.

La notizia, confermata da WABetaInfo e riportata da diverse testate internazionali come 9to5Mac e GSMArena, ha già fatto il giro del web suscitando grande interesse tra gli utenti.sulla piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo, con i suoi oltre due miliardi di utenti attivi.

Ma come funziona esattamente questa novità? Quando effettui una chiamata e il destinatario non risponde, sullo schermo compare una nuova opzione oltre ai classici pulsanti “Richiama” e “Annulla”: il pulsante “Registra messaggio vocale”. Toccandolo, si apre immediatamente il registratore audio familiare di WhatsApp, permettendoti di lasciare un messaggio vocale che viene consegnato istantaneamente nella chat. Il bello è che questo messaggio resta collegato alla notifica di chiamata persa, mantenendo così il contesto della comunicazione e rendendo tutto più chiaro per chi lo riceve.

Pensate a quanto può essere utile nella vita quotidiana. Stai chiamando il tuo collega per un aggiornamento urgente sul progetto, ma lui è in riunione. Invece di dover aspettare o perdere tempo a scrivere un lungo messaggio, puoi semplicemente registrare una nota vocale con tutte le informazioni necessarie che potrà ascoltare appena possibile. O magari stai chiamando un amico per organizzare la serata, ma non risponde: lasci un messaggio vocale con i dettagli del ritrovo senza dover navigare tra le varie schermate dell’app.

La genialità di questa implementazione sta nella sua semplicità. Non si tratta di reinventare la ruota, come sottolineano gli esperti di Stuff South Africa, ma piuttosto di rendere più fluido un processo che molti utenti già compivano manualmente. Prima dovevi uscire dalla schermata di chiamata, tornare alla chat, toccare l’icona del microfono e registrare il messaggio. Ora tutto questo avviene con un singolo tocco, direttamente dalla schermata di chiamata non riuscita.

È interessante notare come questa funzione si inserisca in una strategia più ampia di WhatsApp per migliorare l’esperienza delle chiamate. Solo poche settimane fa, infatti, l’app aveva introdotto nella versione beta 2.22.22.5 un sistema di promemoria per le chiamate perse, che permetteva di impostare notifiche per ricordarsi di richiamare qualcuno. E non è finita qui: recentemente sono state aggiunte anche le reazioni alle chiamate e la possibilità di programmare le chiamate vocali, funzionalità che dimostrano come l’azienda di Meta stia investendo pesantemente nel rendere le comunicazioni vocali sempre più integrate e funzionali.

Un aspetto fondamentale che non va trascurato è la questione della privacy e della sicurezza. Come confermato dalle fonti, i messaggi vocali registrati dopo le chiamate perse mantengono la stessa crittografia end-to-end che protegge tutte le comunicazioni su WhatsApp. Questo significa che solo tu e il destinatario potete ascoltare il contenuto del messaggio, neanche WhatsApp stessa ha accesso a questi dati. In un’epoca in cui la privacy digitale è sempre più sotto i riflettori, questa garanzia rappresenta un elemento cruciale per la fiducia degli utenti.

Naturalmente, come ogni novità tecnologica, anche questa solleva alcune questioni pratiche. Alcuni esperti si chiedono se l’introduzione di questa funzione potrebbe portare a un aumento del numero di messaggi vocali nelle chat, potenzialmente creando disordine o occupando più spazio di archiviazione sui dispositivi. C’è anche da considerare l’impatto sui dati mobili, specialmente in regioni dove la connessione internet è più lenta o costosa. Tuttavia, considerando che la funzione utilizza la stessa tecnologia dei messaggi vocali già esistenti, questi problemi non dovrebbero essere più significativi di quelli già presenti.

Al momento, la funzione è in fase di test limitato su Android e non c’è ancora traccia di essa nella versione TestFlight per iOS. Secondo quanto riportato da Dataconomy e BusinessToday, non esiste una timeline definitiva per il rilascio pubblico della funzionalità. Come spesso accade con le novità scoperte da WABetaInfo, potrebbero volerci settimane o mesi prima che tutti gli utenti possano utilizzarla, e non è nemmeno garantito che arrivi effettivamente al pubblico generale. WhatsApp ha infatti la reputazione di testare numerose funzionalità che poi non vengono mai rilasciate ufficialmente.

Ma perché proprio ora WhatsApp decide di implementare una funzione che ricorda così tanto la vecchia segreteria telefonica? La risposta potrebbe trovarsi nel cambiamento delle abitudini comunicative degli utenti. In un mondo sempre più frenetico, dove le persone sono costantemente impegnate tra riunioni, spostamenti e mille altre attività, la possibilità di lasciare rapidamente un messaggio vocale quando qualcuno non può rispondere diventa non solo comoda, ma quasi necessaria. È un ponte tra la comunicazione sincrona delle chiamate e quella asincrona dei messaggi, offrendo il meglio di entrambi i mondi.

Inoltre, questa funzione potrebbe essere particolarmente apprezzata in contesti professionali, dove la rapidità e l’efficienza della comunicazione sono fondamentali. Immaginate medici che devono lasciare indicazioni urgenti ai colleghi, manager che devono comunicare decisioni importanti ai loro team, o semplicemente freelance che devono aggiornare i clienti sui progressi dei progetti.

L’implementazione tecnica, secondo quanto emerso dai test, sembra essere piuttosto solida. Il messaggio vocale appare nella conversazione esattamente come qualsiasi altra nota vocale, con la differenza che è chiaramente collegato alla chiamata persa, fornendo così un contesto immediato. Questo dettaglio apparentemente minore fa una grande differenza nell’esperienza utente, rendendo la comunicazione più fluida e comprensibile.

Mentre aspettiamo che questa funzione arrivi su tutti i dispositivi, è chiaro che WhatsApp continua a evolversi per rispondere alle esigenze mutevoli dei suoi utenti. In un panorama digitale dove la concorrenza tra app di messaggistica è sempre più agguerrita, con Telegram, Signal e altre piattaforme che cercano di conquistare quote di mercato, innovazioni come questa dimostrano che WhatsApp non intende rimanere ferma. La segreteria telefonica digitale potrebbe sembrare un piccolo passo, ma rappresenta un altro tassello nel puzzle di un’esperienza comunicativa sempre più completa e integrata.