Kena Mobile offre 100 GIGA al mese, il prezzo è assurdo

I gestori virtuali hanno preso il sopravvento su quelli più famosi e lo si vede chiaramente nel panorama mobile italiano. In questo momento uno dei migliori è sicuramente Kena Mobile che include nelle sue offerte tantissimi contenuti e anche la grande qualità che arriva dall’appoggio sulle reti di TIM. Chi vuole avere il meglio non può tirarsi indietro di fronte all’offerta da 4,99 € al mese che dura per sempre, la quale offre anche un mese gratis per tutti.

La nuova Smart 100 di Kena Mobile offre il meglio: ecco cosa c’è al suo interno

Ecco cosa include l’offerta Smart 100, valida fino a fine mese:

100 GB di traffico dati in 4G ;

; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 200 SMS ;

; Prezzo mensile di 4,99€ , senza aumenti nel tempo;

, senza aumenti nel tempo; Consegna gratuita della SIM, per semplificare la portabilità o l’attivazione.

Attivare la promo è davvero facile grazie alle opzioni di Kena Mobile

L’offerta Smart 100 può essere attivata facilmente online o presso un punto vendita Kena Mobile. La SIM fisica viene spedita gratuitamente al proprio domicilio, rendendo il passaggio a Kena rapido e senza complicazioni.

Smart 100 si distingue per il prezzo competitivo e la ricchezza dell’offerta. Non è semplice trovare un’offerta che disponga di 100 giga al suo interno e di questa grande qualità. Ce ne sono di soluzioni in giro ma quando c’è la rete TIM di mezzo tutto diventa più semplice.

Ovviamente ad influire c’è anche il mese gratis che il gestore emette a disposizione. È proprio con questa soluzione che si può provare il servizio gratuitamente per capire come ci si trova. L’offerta dunque resta una delle migliori anche per quello che c’è di contorno.

Con Smart 100, Kena Mobile punta a soddisfare le esigenze di chi cerca una tariffa semplice, chiara e conveniente. Non ci sono costi nascosti o sorprese, e il prezzo di 4,99€ al mese è garantito nel tempo.