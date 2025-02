WhatsApp: eventi anche nelle chat private, nuovo aggiornamento

Gli utenti WhatsApp sanno benissimo che all’interno dei gruppi possono creare degli eventi, ma ora tutto ciò verrà esteso anche alle chat individuali. Sta per arrivare infatti un nuovo aggiornamento, al momento disponibile solo nella versione beta 2.25.3.6 destinata ad Android.

Un calendario direttamente nelle chat private

Fino ad ora, la funzione eventi era disponibile solo nelle chat di gruppo e nelle community, permettendo di pianificare riunioni e appuntamenti con più persone. Ma Meta ha deciso di estendere questa possibilità anche alle conversazioni tra due utenti, rendendo molto più semplice organizzare incontri privati o impostare promemoria senza dover ricorrere ad app di terze parti.

Perché questa funzione è utile

A prima vista, creare un evento per un singolo appuntamento potrebbe sembrare superfluo. In realtà, questa opzione potrebbe rivelarsi particolarmente utile in diversi contesti:

Organizzare incontri tra amici senza dover scorrere tra i vecchi messaggi per ricordare l’orario e il luogo;

senza dover scorrere tra i vecchi messaggi per ricordare l’orario e il luogo; Pianificare riunioni di lavoro senza dover passare da un’app di calendario separata;

senza dover passare da un’app di calendario separata; Impostare promemoria per scadenze importanti, come il pagamento di una bolletta o la consegna di un progetto.

Funzioni avanzate per eventi più precisi

Così come accade già nelle chat di gruppo, anche negli eventi creati nelle conversazioni individuali sarà possibile aggiungere una posizione, utile per appuntamenti di persona, o collegare direttamente un link per una videochiamata, nel caso di incontri virtuali.

Quando sarà disponibile per tutti

Attualmente, questa novità è limitata a un numero ristretto di beta tester su Android, ma il rollout si espanderà gradualmente a più utenti nelle prossime settimane. È probabile che, come avvenuto in passato, la funzione arriverà presto anche su iOS.

Oltre agli eventi nelle chat private, WhatsApp sta lavorando su nuove funzionalità, tra cui:

L’integrazione dell’AI di Meta nelle chat individuali per suggerimenti personalizzati;

nelle chat individuali per suggerimenti personalizzati; Il supporto multi-account su iOS , già disponibile su Android;

, già disponibile su Android; Nuovi effetti per la fotocamera, sticker personalizzati e reazioni rapide.

Con questi aggiornamenti, l’app di messaggistica più usata al mondo continua a migliorare la gestione delle comunicazioni, trasformandosi sempre di più in una piattaforma completa per la pianificazione e l’organizzazione quotidiana.