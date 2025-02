Honor ha annunciato l’arrivo in Italia del Pad X9a, un nuovo tablet Android di fascia economica che punta su un ampio display da 11,5 pollici e un prezzo competitivo. Il dispositivo offre un design sottile e un hardware bilanciato, ideale per chi cerca un tablet per l’intrattenimento e la produttività leggera.

Schermo ampio e design sottile

L’Honor Pad X9a si distingue per il suo display LCD da 11,5 pollici con risoluzione 2K (2000×1200 pixel) e refresh rate di 120 Hz, una caratteristica rara in questa fascia di prezzo. Questo garantisce una maggiore fluidità nelle animazioni e nello scrolling, migliorando l’esperienza di navigazione e la visione di contenuti multimediali. Il tablet ha un design sottile e leggero, con una scocca in lega di alluminio che conferisce solidità e un aspetto premium nonostante il costo contenuto.

È equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 685, un chip di fascia medio-bassa che garantisce prestazioni adeguate per la navigazione web, l’uso di app di streaming e la produttività di base. Il tablet è disponibile con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, senza possibilità di espansione tramite microSD.

L’autonomia è affidata a una batteria da 7.250 mAh, che secondo Honor garantisce diverse ore di utilizzo con una sola carica. Il supporto alla ricarica rapida è limitato a 22,5W, un valore accettabile per questa categoria di dispositivi.

Il tablet arriva con Android 13 personalizzato con MagicOS 7.1, l’interfaccia proprietaria di Honor. Il software include modalità ottimizzate per la lettura, il multitasking e il consumo di contenuti, rendendolo adatto sia all’intrattenimento che allo studio.

Dal punto di vista audio, l’Honor Pad X9a integra sei altoparlanti stereo con supporto a Honor Histen, una tecnologia che migliora la resa sonora durante la riproduzione di musica e video.

Honor Pad X9a è disponibile in Italia a 199,90 euro, posizionandosi come una delle opzioni più accessibili nel segmento dei tablet Android di fascia economica. Il device è già acquistabile nei principali store online e presso i rivenditori autorizzati.