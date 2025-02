Tim Cook, l’amministratore delegato di Apple, ha recentemente condiviso la sua opinione su DeepSeek. La piattaforma di intelligenza artificiale cinese sta scuotendo l’intero settore tecnologico con il suo modello open-source R1. Quest’ultimo ha stupito molti esperti, grazie alla sua efficienza straordinaria. In grado di mette in discussione le tecnologie già consolidate di giganti come OpenAI e Google. Con la sua consueta tranquillità, Cook ha espresso un apprezzamento non tanto per DeepSeek in sé, ma per la spinta che tale novità potrebbe dare a tutto il settore dell’AI. Aprendo nuove opportunità e possibilità.

Il CEO di Apple parla di DeepSeek

Cook ha sottolineato come l’innovazione tecnologica che porta a una maggiore efficienza è sempre benvenuta. Ciò rispecchia la filosofia aziendale di Apple, che da anni si concentra sull’integrazione perfetta tra hardware e software. Tale sinergia, secondo Cook, continuerà a rappresentare un vantaggio competitivo per l’azienda. Soprattutto in un contesto in cui le piattaforme di intelligenza artificiale si evolvono rapidamente. La scelta di Apple di adottare un modello ibrido, che mescola la sua AI proprietaria con tecnologie esterne come quella di OpenAI, sembra essere una mossa strategica. Il cui scopo è mantenere il controllo su un aspetto importante: la privacy.

Da un punto di vista finanziario, Apple si distingue per il suo approccio prudente alla spesa in conto capitale (CapEx). Nonostante la crescente domanda di risorse computazionali per supportare i servizi di AI, la visione di Cook è chiara. Secondo il CEO è possibile ottenere ottimi risultati senza necessitare di enormi datacenter. Come dimostra il successo di DeepSeek. Tale modello più snodato potrebbe rappresentare una sfida per le tradizionali strategie di investimento. Costringendo le aziende tecnologiche, inclusa Apple, a rivedere le proprie politiche in materia di infrastrutture. In tale scenario, anche l’azienda di Cupertino potrebbe trovare nuovi spazi di crescita e innovazione. Ciò sfruttando la propria capacità di integrare hardware e software per offrire esperienze uniche nel mondo dell’intelligenza artificiale.