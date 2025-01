Il produttore tech Honor continua a sfornare nuovi prodotti e questa volta lo fa con un nuovo smartphone estremamente interessante. L’azienda ha infatti da poco annunciato anche per il mercato italiano il nuovo Honor Magic 7 Pro. Si tratta del nuovo flagship del noto marchio Honor e può vantare la presenza di una scheda tecnica di tutto rispetto. Tra le sue caratteristiche, spicca ad esempio la presenza del potente processore Snapdragon 8 Elite. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Honor svela ufficialmente per il mercato italiano il nuovo flagship Honor Magic 7 Pro

Honor Magic 7 Pro è il nuovo flagship del noto produttore tech Honor e ha da poco fatto il suo debutto ufficiale per il mercato italiano. Come già accennato in apertura, ci troviamo di fronte ad un dispositivo estremamente prestante, con a bordo uno dei processori più potenti presenti in circolazione, ovvero il soc Snapdragon 8 Elite. Quest’ultimo è un soc con processo produttivo a 3 nm ed è supportato da tagli di memoria con fino a 12 GB di RAM LPDDR5X e con fino a 512 GB di storage interno di tipo UFS 4.0.

Nonostante questo, una delle caratteristiche che contraddistingue questo device è sicuramente la resistenza. L’azienda ha infatti utilizzato un nuovo materiale denominato NanoCrystal Shield. Quest’ultimo migliora notevolmente la resistenza del vetro, rendendo questo device 10 volte più resistente rispetto ai precedenti dispositivi. Oltre a questo, non manca all’appello anche la certificazione di resistenza ed impermeabilità IP68/IP69.

Anche Honor ha poi implementato ulteriori le funzionalità legate all’intelligenza artificiale, in particolare per quanto riguarda la sicurezza. Tra queste, troviamo ad esempio la nuova feature AI DeepFake Detection. L’AI viene inoltre migliorata anche nel comparto fotografico, dove sono state introdotte nuove funzionalità, tra cui AI Super Zoom.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Honor Magic 7 Pro è già disponibile all’acquisto in Italia nelle colorazioni Midnight Black, Crystal Blue e Pearl White ad un prezzo di lancio di 1299 euro. L’azienda sta proponendo un’offerta lancio con uno sconto di 200 euro tramite coupon.