I prossimi pieghevoli di Samsung, il Galaxy Z Fold7 e il Galaxy Z Flip7, continuano a essere al centro delle indiscrezioni. Secondo le ultime informazioni, entrambi i modelli adotteranno un chip Snapdragon e saranno disponibili in diverse configurazioni di memoria, con tagli che arriveranno fino a 1 TB per il Fold7.

Chip Snapdragon confermato per entrambi i modelli

Samsung sembra intenzionata a mantenere la collaborazione con Qualcomm, equipaggiando sia il Galaxy Z Fold7 che il Galaxy Z Flip7 con un chip della serie Snapdragon. Anche se non è stato specificato il modello esatto, è probabile che si tratti di una versione personalizzata del Snapdragon 8 Elite, simile a quella utilizzata per la serie Galaxy S25.

Questa scelta confermerebbe la strategia di Samsung di puntare su un processore ad alte prestazioni per garantire fluidità, efficienza energetica e miglior gestione del multitasking sui suoi pieghevoli di nuova generazione.

Sul fronte della memoria, i nuovi pieghevoli offriranno configurazioni più ampie rispetto ai modelli precedenti. Il Galaxy Z Fold7 sarà disponibile nei tagli da 256 GB, 512 GB e 1 TB, mentre il Galaxy Z Flip7 dovrebbe fermarsi a un massimo di 512 GB.

Non ci sono dettagli sulla quantità di RAM, ma è lecito aspettarsi almeno 12 GB per il Fold7 e 8/12 GB per il Flip7, in linea con i modelli attuali.

Oltre a confermare chip e memorie, le indiscrezioni suggeriscono che Samsung stia lavorando per ridurre la visibilità della piega sul display interno, migliorare la durata della batteria e ottimizzare la resistenza della cerniera. Il Galaxy Z Flip7 potrebbe inoltre avere un display esterno più grande rispetto alla generazione attuale, seguendo il trend del mercato dei foldable compatti.

Samsung dovrebbe presentare i Galaxy Z Fold7 e Z Flip7 durante l’evento Galaxy Unpacked dell’estate 2025, probabilmente nel mese di luglio. L’azienda potrebbe annunciare anche nuovi accessori o varianti migliorate per i suoi dispositivi pieghevoli. In definitiva, il Galaxy Z Fold7 e il Galaxy Z Flip7 manterranno un chip Snapdragon e offriranno memorie più capienti, con il Fold7 che raggiungerà 1 TB di archiviazione.