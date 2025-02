Dopo un periodo di test in modalità sperimentale, Google ha ufficialmente rilasciato Gemini 2.0 Flash. Ovvero il nuovo modello di intelligenza artificiale ora disponibile sia su browser che tramite app mobile. Questa versione promette risposte più rapide e prestazioni superiori nei principali benchmark. Fino a diventare particolarmente utile per attività quotidiane come scrittura, creatività e apprendimento.

Il nuovo modello si affianca a Gemini 1.5 Flash e 1.5Pro, che resteranno disponibili ancora per alcune settimane. Per coloro che hanno sottoscritto il piano Advanced, Google garantisce vantaggi esclusivi. Tra cui l’accesso prioritario a funzionalità avanzate come Deep Research e una finestra di contesto estesa a un milione di token. Molto utile per gestire fino a 1.500 pagine di documenti caricati.

Gemini 2.0 Flash: l’errore nel changelog e la misteriosa scomparsa di 2.0 Pro Experimental

Un altro aggiornamento importante riguarda la generazione di immagini. Google infatti ha sviluppato la tecnologia Imagen 3. La quale permette una maggiore precisione nell’elaborazione dei dettagli e un’interpretazione più fedele delle istruzioni fornite dall’utente.

Nonostante il rilascio di Gemini 2.0 Flash, un dettaglio ha suscitato curiosità tra gli osservatori del settore. Stiamo parlando della scomparsa improvvisa di Gemini 2.0 Pro Experimental. Il 28 gennaio 2025, Google aveva pubblicato un aggiornamento che menzionava il modello sperimentale. Il quale era stato descritto come particolarmente avanzato per la risoluzione di problemi complessi, come calcoli matematici e sviluppo di algoritmi. Due giorni dopo però, la nota è stata sostituita da una versione aggiornata, in cui ogni riferimento a 2.0ProExperimental era stato rimosso.

A tal proposito, un portavoce dell’azienda, interpellato da TechCrunch, ha spiegato che la pubblicazione del registro delle modifiche originale è avvenuta per errore. Senza però fornire dettagli sulle motivazioni della rimozione. Resta dunque il dubbio su cosa sia accaduto al modello sperimentale. Ci si domanda infatti se sia stato accantonato definitivamente o potrebbe tornare in una versione futura. Al momento, le persone possono comunque continuare a utilizzare Gemini 2.0 Flash e le versioni precedenti. Beneficiando così delle ultime innovazioni dell’IA sviluppata da Google.