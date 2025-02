A quanto pare, Apple hai intenzione di dare una seconda chances al proprio divisore per la realtà virtuale e aumentata Apple Vision Pro, il prodotto in questione infatti non ha riscosso il successo incredibile che l’azienda si aspettava per svariate ragioni, in primis la difficile integrazione con gli ecosistemi di casa e in secondo luogo, anche il prezzo decisamente non accessibile che ha reso tale prodotto un elemento dedicato ad una nicchia di utenza davvero ristretta.

Per poter dunque arrivare ad un traguardo di livello, l’azienda si sta impegnando per garantire una profonda e importante integrazione con il noto sistema di gaming in streaming di Nvidia, parliamo di GeForce Now, tale sistema infatti rappresenta una grossa opportunità dal momento che garantisce l’accesso ad un catalogo composto da oltre 2000 Giochi fruibili tranquillamente online e mossi dalla potenza dei server di elaborazione dell’azienda californiana.

Tutto tramite Safari

Apple sta lavorando a stretto giro per garantire il massimo supporto all’interno di Apple Vision Pro e d’ora in avanti sarà possibile utilizzare la piattaforma tinta di verde tramite Safari, garantendosi così l’accesso a tutto il catalogo di giochi che potranno essere fruiti senza nessun tipo di problema, addirittura fino al 4K a 120 Hz, come se non bastasse sarà possibile sfruttare il proprio piano di abbonamento che consente di utilizzare tecnologie come il ray tracing e il DLSS.

Non è tutto però, la nota piattaforma per giocare online consente anche di fruire molti titoli in modo completamente gratuito senza dunque utilizzare un abbonamento, ciò può rappresentare una risorsa importante per entrambe le aziende dal momento che consentirebbe di aumentare il blasone di Apple Vision Pro per Apple e di GeForce now per Nvidia, per di più sia la piattaforma che il visore consentono di utilizzare qualsiasi tipo di controller senza nessun tipo di problema, dunque ciò non fa altro che aumentare la fruibilità e l’accessibilità dell’esperienza di gioco, dettaglio sicuramente da non sottovalutare.