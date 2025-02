MacBook: come ripristinare l’accensione manuale, GUIDA

Chiunque abbia un MacBook, soprattutto quelli di ultima generazione, sa benissimo che una volta aperto, il portatile si accende da solo. Basta infatti sollevare il coperchio. In questo momento tutti hanno il loro laptop pronto all’uso anche se in molti vorrebbero accenderlo in maniera autonoma.

I modelli con chip della serie M hanno questa funzione, mentre quelli con chip Intel consentivano l’accensione premendo il tasto. Con i nuovi Apple Silicon M questa operazione avviene in automatico. Ora, però, macOS Sequoia 15 permette di ripristinare il vecchio metodo, ma bisogna farlo tramite Terminale.

Come disattivare l’accensione automatica su MacBook

Per modificare il comportamento del Mac, è necessario utilizzare alcuni comandi nel Terminale. Ecco come procedere:

Verificare che il MacBook abbia un chip Apple Silicon e che sia aggiornato a macOS Sequoia 15 o versioni successive; Aprire Terminale: Si può fare tramite Siri, premendo F12 o cercandolo nella cartella Utility delle Applicazioni; Digitare uno dei seguenti comandi e premere invio: Disattivare completamente l’accensione automatica (sia all’apertura del coperchio che al collegamento alla corrente): perl Copia Modifica sudo nvram BootPreference=%00



(sia all’apertura del coperchio che al collegamento alla corrente): Disattivare l’accensione automatica solo all’apertura del coperchio : perl Copia Modifica sudo nvram BootPreference=%01



: Disattivare l’accensione automatica solo al collegamento alla corrente: perl Copia Modifica sudo nvram BootPreference=%02

Inserire la password dell’amministratore del Mac (nota: mentre si digita la password in Terminale, non verrà mostrato nulla, è normale); Premere invio per confermare.

Come ripristinare l’impostazione di default

Se si vuole tornare all’accensione automatica originale, basta aprire il Terminale e digitare:

Copia Modifica sudo nvram -d BootPreference



Dopo aver premuto invio, il MacBook tornerà ad accendersi automaticamente come prima.

Un’opzione attesa dagli utenti

Questa novità di macOS Sequoia 15 è stata accolta con favore da chi preferisce avere un maggiore controllo sul proprio dispositivo. La modifica è semplice da applicare e permette di personalizzare l’esperienza d’uso, evitando accensioni involontarie quando si solleva il coperchio o si collega l’alimentatore.