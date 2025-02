Opera Air: è ufficiale il nuovo browser pensato per ridurre lo stress

Opera ha lanciato Opera Air, un browser sperimentale pensato per rendere la navigazione online più rilassante e meno stressante. L’idea alla base di questo nuovo software è chiara: creare un’esperienza più calma e minimalista, contrastando il caos tipico del web con un design ispirato alle app di meditazione.

Un’esperienza visiva e sonora rilassante grazie ad Opera Air

Opera Air si distingue per un’interfaccia che punta sulla semplicità: linee pulite, effetti di vetro smerigliato, colori rilassanti e un look che richiama l’estetica scandinava. Questo stile è stato anticipato dall’azienda già a fine gennaio, quando Opera ha lanciato un’iniziativa particolare: selezionare persone per navigare sul web da alcune delle cabine più suggestive della Norvegia, immergendosi in un ambiente sereno e privo di distrazioni.

Ma Opera Air non si ferma all’estetica: il browser integra strumenti pensati per ridurre la tensione e migliorare la concentrazione.

Pausa, respira e rilassati: le funzioni di Opera Air

Navigare su internet può essere frustrante, ma Opera Air offre soluzioni per evitare di cedere all’impulso di rispondere male nei commenti. Tra le sue funzionalità principali troviamo:

Sessioni di respirazione e meditazione , pensate per riportare la calma nei momenti di stress;

, pensate per riportare la calma nei momenti di stress; Esercizi per il collo , utili per rilassare i muscoli dopo lunghe sessioni davanti allo schermo;

, utili per rilassare i muscoli dopo lunghe sessioni davanti allo schermo; Scansione corporea , una tecnica che aiuta a concentrarsi sulle sensazioni fisiche e ridurre la tensione;

, una tecnica che aiuta a concentrarsi sulle sensazioni fisiche e ridurre la tensione; Battiti bineurali, suoni con frequenze specifiche che stimolano il rilassamento, la creatività e la concentrazione, efficaci soprattutto se ascoltati con le cuffie.

L’utente può avere modo di attivare o disattivare queste funzionalità così come di programmarle. Basta infatti usare un timer: si protrarranno impostare delle sessioni che andranno da 3 a 15 minuti.

Secondo Mohamed Salah, Senior Director di Opera, lo scopo di Opera Air è equilibrare la bellezza del web con strumenti scientifici per gestire le sue componenti più stressanti. Al momento il browser è disponibile in fase di test, ma se avrà successo potrebbe rappresentare una nuova visione della navigazione online, più consapevole e meno frenetica.