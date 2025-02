Le novità a cui i diversi costruttori del settore automotive stanno lavorando sono davvero tante. Non a caso, ciascuno di essi punta a portare sul mercato sempre nuove proposte al fine di conquistare gli utenti che hanno diverse esigenze. Un esempio è proprio la casa automobilistica Citroen che per questo 2025 ha pensato di stupire tutti gli appassionati di quattro ruote.

In seguito al successo ottenuto con la sua C3, attualmente disponibile in diverse motorizzazioni (endotermica, ibrida ed elettrica), il 2025 potrebbe essere l’anno di una importante sorpresa. Non a caso, infatti, la versione e-C3 potrebbe diventare ancora più interessante. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di questa vettura del marchio automobilistico francese.

Citroen: le novità per la e-C3

Quale modo migliore se non quello di ottimizzare un veicolo? Con tale obiettivo la casa automobilistica Citroen starebbe pensando di rendere ancora più interessante la versione elettrica della sua C3. In che modo? Per rispondere a questa domanda facciamo riferimento alle parole rilasciate nei giorni scorsi da Sébastien Caron, direttore vendite Citroen Francia. Caron ha infatti ribadito che arriverà a breve una versione ancora accessibile del suo modello BEV.

Tra le caratteristiche su cui è stata posta l’attenzione vi sono la presenza di una batteria più piccola, un’autonomia di circa 200 km e un prezzo di partenza inferiore ai 20.000 euro. Non a caso, dunque, si fa riferimento ad una nuova versione che potrebbe attirare l’attenzione di tantissimi utenti considerando che l’obiettivo è rendere accessibile a tutti la e-C3.

Il direttore vendite Citroen Francia non ha fatto a meno di sottolineare che non sono state ottenute ancora tutte le opportunità che la Citroen C3 è in grado di offrire. Di conseguenza, alla fine del primo semestre avremo la Citroen e-C3, con un’autonomia di 200 km e un prezzo che partirà da meno di 20.000 euro.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte della stessa azienda automobilistica francese.