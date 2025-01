La casa automobilistica statunitense Ford nel corso degli anni ha portato sul mercato modelli iconici che si contraddistinguono grazie ad una serie di dettagli tipici del marchio. Non a caso, risultati di un lavoro sempre dettagliato da parte del team di esperti che si occupa di perfezionare tutti i modelli che arrivano su strada. Tra le nuove strategie del marchio, sembrerebbe esserci la volontà di puntare sui veicoli off-road.

Non a caso, infatti, non sembrerebbe trattarsi di un’indiscrezione ma di una notizia ufficiale. In occasione del Salone dell’Auto di Detroit 2025, il CEO Jim Farley ha annunciato di voler rendere Ford il marchio off-road numero uno al mondo. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Ford: marchio off-road numero uno al mondo

Pensare a strategie sempre più ottimale al fine di conquistare nuovi utenti e un maggior numero di quote di mercato. Se finora, infatti, le strategie di Ford includevano una tipologia di progetti nello specifico, adesso l’obiettivo sembra essere differente. Un obiettivo che punta a diventare il marchio off-road numero uno al mondo.

Tale decisione arriva in seguito alla volontà del marchio di ridurre, abbandonando quasi del tutto, la produzione di berline tradizionali sia in Europa che negli Stati Uniti. Il marchio statunitense, tra i modelli tradizionali, vuole infatti continuare a produrre solamente la Mustang. Come annunciato dallo stesso CEO, la Casa dell’Ovale Blu vuole uscire dal business delle auto noiose per entrare in quello dei veicoli iconici.

Diventare la Porsche dell’off-road, è con tale affermazione che il CEO punta a far crescere i marchi Tremor, Bronco e Raptor. L’obiettivo sarebbe quello di andare oltre la percentuale di vendite totali raggiunte nel corso del 2024 dai veicoli off-road. Nello specifico, la quota lo scorso anno ha raggiunto il 20%. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alle nuove strategie del marchio statunitense.