Ciascuna casa automobilistica ha modelli che con il passare degli anni diventano icone del marchio. Modelli che sono stati in grado di scrivere la storia di una casa costruttrice grazie al successo riscontrato tra utenti di tutto il mondo. E’ il caso della leggendaria 2CV che il marchio automobilistico Citroen sta valutando di riportare sul mercato.

Una decisione che non potrebbe certamente passare inosservata tra i milioni di appassionati che vedrebbero tornare protagonista un modello certamente iconico. Tale valutazione arriva dopo oltre trent’anni dalla fine della produzione di un veicolo che si contraddistinse per essere anche economico. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito ai futuri progetti del marchio.

Citroen: portare sul mercato la leggendaria 2CV?

L’obiettivo dei diversi costruttori del settore automotive è sempre quello di riuscire a sorprendere gli appassionati con novità. Non a caso, ci troviamo in un periodo in cui il mercato delle quattro ruote si contraddistingue grazie alla presenza di diverse proposte in cui tutti puntano ad attirare l’attenzione.

Nel caso della casa automobilistica Citroen e della 2CV, alcune fondi parlano di lavoro di progettazione preliminare che è già stato avviato. Tale notizia, dunque, non fa altro che sorprendere tutti dato che il costruttore ha sempre negato un progetto di rilancio di questo modello.

Giunti a questo punto, non si può escludere che portare nuovamente la 2CV sul mercato rappresenterebbe un passo avanti strategico da parte di Citroen al fine di concorrere nel segmento delle auto elettriche. Non dimentichiamo che il marchio è riuscita a riscontrare un ottimo successo con il lancio nuova Renault 5 elettrica, che ha registrato un gran numero di vendite in Francia.

Considerando che il costruttore mira a contenere i costi, è probabile che la 2CV utilizzi la piattaforma Smart Car di Stellantis. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.