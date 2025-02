L’operatore telefonico italiano TIM ha da poco comunicato l’arrivo di nuove rimodulazioni e aumenti. Secondo quanto è emerso, si tratterà di aumenti che riguarderanno il costo per il rinnovo mensile di alcune offerte di rete mobile dell’operatore. Questi dovrebbero essere introdotti a partire dal prossimo mese, in particolare dal prossimo 8 marzo 2025. Sembra comunque che agli utenti sarà data la possibilità di scegliere fra alcune alternative. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

TIM, da marzo 2025 arriveranno nuovi aumenti su alcune offerte mobile

Nel corso delle ultime ore l’operatore telefonico italiano TIM applicherà alcuni aumenti e rimodulazioni al costo mensile di alcune offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, l’operatore ha da poco comunicato che questi saranno introdotti a partire dal prossimo mese, in particolare dalla giornata dell’8 marzo 2025.

Secondo quanto è emerso, si dovrebbe trattare di rimodulazioni pari ad almeno 1,99 euro in più al mese. L’operatore ha poi giustificato questi aumenti per “esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato”. Gli utenti potranno comunque scegliere tra diverse alternative. Chi accetterà gli aumenti, potrà ad esempio ricevere 50 GB di traffico dati extra ogni mese senza ulteriori costi aggiuntivi. Per farlo, basterà inviare un SMS con su scritto 50GIGA ON al numero 40916.

In alternativa, gli utenti potranno poi scegliere di attivare senza costi aggiuntivi l’abilitazione per la propria offerta alla connettività 5G Ultra, inviando sempre un SMS allo stesso numero precedente con su scritto 5G ON. Come ultima alternativa, gli utenti potranno infine scegliere di attivare un’altra offerta di rete mobile con 2 GB di traffico dati extra allo stesso costo mensile. In questo caso, sarà necessario inviare un SMS allo stesso numero con su scritto CONFERMO ON.

Come sempre, gli utenti potranno comunque decidere di non accettare questi aumenti e di esercitare il proprio diritto di recesso inviando una apposita comunicazione all’operatore.