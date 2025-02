Da un po’ di tempo a questa parte tutti gli utenti connessi al mondo del web devono purtroppo prestare attenzione ad un nuovo pericolo che ha preso forma in una nuova strategia di truffa attuata dai truffatori per cercare di massimizzare i loro prodotti, nello specifico infatti questi ultimi hanno evoluto il metodo che utilizzano per attaccare gli utenti invece che utilizzare i comuni mezzi di comunicazione come mail o SMS hanno iniziato ad utilizzare WhatsApp, il noto social di messaggistica infatti consente di entrare in contatto con un numero di vittime molto più alto, di conseguenza le possibilità di di successo diventano altrettanto elevate.

Ovviamente i truffatori hanno man inalterato il loro obiettivo, generalmente infatti queste truffe puntano a ottenere dati sensibili delle vittime in modo da poterli sfruttare a proprio vantaggio per poter penetrare nei loro conti correnti e rubare tutti i risparmi contenuti al loro interno, prestare molta attenzione e dunque un requisito di poco indispensabile per poter evitare qualsiasi tipologia di pericolo, così come conoscere le strategie utilizzate dai truffatori.

Il messaggio pericoloso

In Italia nelle ultime settimane è arrivata una vera e propria pioggia di messaggi decisamente ambigui, ma allo stesso tempo accomunati dall’obiettivo che si cela alle loro spalle, nello specifico sono tutti basati su una richiesta di tempo e attenzione per scambiare due chiacchiere, ma in caso di disattenzione, portano ad una truffa devastante, questi messaggi arrivano da numeri sconosciuti che non condividono nessun gruppo con noi e hanno un prefisso decisamente poco comune qui in Italia, per di più potete anche verificare che il paese di provenienza è decisamente inaspettato e spesso si tratta di un paese africano con il quale difficilmente potremmo scambiare due chiacchiere.

In caso doveste ricevere un messaggio con tutte queste caratteristiche, potete stare sicuri al 100% che si tratta di una truffa e la cosa migliore da fare è quella di cestinarlo immediatamente senza pensarci due volte.