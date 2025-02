Amazon ha in serbo una bella sorpresa per i consumatori, lo smartphone Motorola Edge 50 Fusion è disponibile in promozione per un periodo strettamente limitato, poiché a tutti gli effetti i consumatori si ritrovano a poter risparmiare il 38% rispetto al listino originario.

Lo sconto che Amazon ha attivato viene applicato su un dispositivo il cui peso è di 174,89 grammi, addirittura inferiore alla media del settore, con dimensioni che si fermano a 161,91 x 73,06 x 7,79 millimetri, oltre a godere di resistenza a schizzi d’acqua e polvere di vario genere. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, octa-core con frequenza di clock a 2,2GHz, che viene affiancato da 8GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna (sfortunatamente questa non può essere incrementata con l’ausilio di una microSD).

Amazon da sogno con un regalo incredibile sul Motorola Edge 50 Fusion

Acquistare uno smartphone di fascia media a meno di 250 euro è possibile con Amazon e la sua ottima promozione, infatti in questi giorni il listino di 399 euro è stato fortemente ridotto fino a scendere a soli 247 euro, con un risparmio del 38% sul valore iniziale. Lo potete acquistare qui.

La spesa da sostenere permette di mettere le mani su un prodotto che potremmo quasi definire completo, proprio perché nella sua parte posteriore si trovano due sensori fotografici, di cui un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 13 megapixel. I video vengono girati al massimo in 4K a 30fps, fermo restando disporre di una connettività caratterizzata dal WiFi ac dual-band, bluetooth 5.2, USB type-C 2.0, chip NFC e GPS. La batteria è un componente da 5000mAh, più che sufficiente per riuscire a godere del prodotto per lunghe giornate, prima di doverlo ricaricare.