WhatsApp: due funzioni per essere invisibile e recuperare ogni messaggio

Continua ad essere WhatsApp l’applicazione più utilizzata nel mondo della messaggistica ma questo non è un mistero. Per tanti invece è stato un segreto il fatto che esistessero delle applicazioni di terze parti in grado di offrire delle soluzioni alternative e talvolta anche molto interessanti. Stando a quanto riportato, sono sempre di più gli utenti che stanno scegliendo di scaricarle, peraltro in formato apk per Android.

Questa volta le applicazioni sono due: la prima è Unseen che serve praticamente per essere invisibili in WhatsApp, mentre la seconda è WAMR, applicazione unica per recuperare i messaggi cancellati.

Unseen: leggere i messaggi senza risultare online su WhatsApp

Con Unseen, gli utenti possono leggere tutti i messaggi in arrivo su WhatsApp senza aprire l’app ufficiale. Questo significa che non verrà aggiornato l’ultimo accesso, e non si risulterà mai online, anche se si leggono in tempo reale tutte le notifiche ricevute.

L’applicazione dunque deve solo intercettare i messaggi per proporli all’interno di una piattaforma esterna a WhatsApp. È così che l’utente sarà sempre al corrente di tutto ciò che gli arriva senza aprire l’app ufficiale.

WAMR: recuperare i messaggi eliminati su WhatsApp

Un’altra funzionalità non presente su WhatsApp, ma resa possibile da app di terze parti, è il recupero dei messaggi cancellati. WAMR è uno strumento che permette di leggere i messaggi eliminati prima che l’utente possa vederli.

L’applicazione deve solo essere installata per cominciare ad avere effetto. Da quel momento tutti i messaggi eliminati potranno essere recuperati. Lo stesso discorso non vale per i messaggi eliminati prima di scaricare l’applicazione: WAMR infatti non è retroattiva.

Funzioni gratuite e legali

Sia Unseen che WAMR sono completamente gratuite e legali al 100%, ma non sono disponibili sul Play Store. Per installarle, è necessario scaricare i file APK da fonti affidabili.

Grazie a queste app, gli utenti hanno un maggiore controllo sulla loro esperienza di messaggistica, potendo leggere i messaggi senza essere visti e recuperare quelli cancellati senza difficoltà.