Siamo da poco entrati nel mese di febbraio 2025 e l’operatore telefonico virtuale Spusu Mobile vuole continuare a stupire i suoi clienti con tante promozioni di rilievo. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha prorogato la disponibilità del suo vasto catalogo, con offerte estremamente interessanti e convenienti, come ad esempio le offerte denominate Spusu 150 XL e Spusu 150 XL 5G. Vediamo qui di seguito le altre offerte prorogate.

Spusu proroga anche a febbraio le sue super offerte mobile con tanti giga per navigare

L’operatore telefonico virtuale Spusu ha da poco deciso di prorogare ulteriormente la disponibilità del suo super catalogo di offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, queste offerte sono estremamente convenienti saranno disponibili fino alla fine del mese corrente, ovvero fino al prossimo 28 febbraio 2025. In questo modo, gli utenti interessati a passare a Spusu avranno ancora un mese di tempo per attivare una delle super offerte dell’operatore.

Nello specifico, tra queste spiccano le due offerte mobile denominate Spusu 150 XL e Spusu 150 XL 5G. La prima di queste include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G+, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 1000 minuti per chiamare alcune destinazioni straniere e fino a 500 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo è di soli 5,98 euro al mese. La seconda offerta arriva invece ad includere fino a 150 GB per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Il resto del bundle rimane invariato rispetto a quello della prima offerta. In questo caso, il costo sarà pari a 7,98 euro al mese.

L’operatore virtuale ha poi prorogato tante altre super offerte. Tra queste, per chi vuole risparmiare ricordiamo ad esempio l’offerta denominata Spusu 10. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 10 GB di traffico dati per navigare in 4G+, 1000 minuti per chiamare numeri fissi e mobile nazionali e numeri internazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo di questa offerta è di 4,98 euro al mese.