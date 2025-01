WhatsApp Plus continua a conquistare nuovi iscritti grazie alle sue opzioni di personalizzazione. Ma soprattutto alle funzionalità avanzate che non si trovano nella versione ufficiale dell’applicazione di messaggistica. La sua natura però pare sollevare alcune preoccupazioni importanti. Infatti quest’ app modificata non è riconosciuta da Meta, la società madre di WhatsApp, e non è disponibile sul Google Play Store. Ciò significa che gli interessati devono scaricarla da siti esterni, spesso poco sicuri. Assumendosi quindi l’ eventuale rischio di scaricare software dannosi.

WhatsApp: i rischi dietro le funzionalità avanzate

L’ultima versione della piattaforma, la 18.30, basata sull’aggiornamento ufficiale 2.24.25.71 per Android, occupa 70MB. Quest’ ultima sembra offrire possibilità di personalizzazione superiori. Anche se la sua installazione comporta però la rimozione dell’app originale di WhatsApp, poiché le due non possono coesistere. Tale dettaglio sottolinea la scelta radicale che gli utenti devono fare. Ovvero rinunciare alla sicurezza garantita dalla versione standard per ottenere funzionalità extra, ma non ufficializzate a tutti gli effetti dall’ azienda madre.

Utilizzare WhatsApp Plus espone infatti a diversi pericoli. A tal proposito Meta ha messo in guardia il pubblico online contro le applicazioni non ufficiali. Sottolineandone l’assenza di crittografia end-to-end e la vulnerabilità ai cyberattacchi. È importante quindi essere consapevoli che coloro che scelgono di installarla rischiano di compromettere la sicurezza del loro smartphone e dei dati personali. I quali potrebbero finire per essere utilizzati da terzi non autorizzati.

Ma non è tutto. Meta ha persino il diritto di sospendere gli account che utilizzano client non ufficiali come WhatsApp Plus. Vi è quindi il rischio di trovarsi esclusi dalla piattaforma. Senza la possibilità di ripristinare il proprio account. Ad ogni modo, nonostante ciò, molti scelgono comunque WhatsAppPlus per le sue caratteristiche uniche.

In tutti i casi, per chiunque decida di provarla, è essenziale essere consapevoli delle conseguenze. La sicurezza e la privacy non dovrebbero mai essere compromesse per ottenere funzionalità aggiuntive. WhatsApp Plus potrebbe sembrare un’alternativa interessante. Ma il prezzo da pagare potrebbe essere davvero troppo alto.