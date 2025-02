Lasciatoci alle spalle il 2024 è arrivato senza alcun dubbio il momento di tirare le somme su vari aspetti tra i quali spicca la telefonia, a venirci incontro è un report di Altroconsumo che ha stilato la classifica degli operatori italiani in modo da offrire una visione su quale tra questi al momento sia il migliore, a stravincere la competizione e Vodafone che si classifica prima sul podio che vede alle sue spalle TIM e Fastweb, nello specifico l’operatore tinto di rosso ha totalizzato un punteggio di 68.265 punti, dietro si posizionano TIM con 41.772 punti, Fastweb con 38.632 punti e a seguire WindTre (30.984) e iliad (25.755).

Migliore sotto vari aspetti

Il provider tinto di rosso ha vinto la classifica grazie a dei risultati davvero importanti sotto vari aspetti, in primis offre la velocità di navigazione sia in 4G che in 5G migliore rispetto agli altri provider telefonici, in 4G offre infatti una velocità media di 71 Mbit per secondo mentre in 5G arriva addirittura a 221 Mbit per secondo, ovviamente si tratta di valori medi.

In secondo luogo il Prova di tinto di rosso a primeggiato anche sull’apertura di determinati siti online all’interno di range di tempo predeterminati, in tal caso si misura la percentuale di successo nell’apertura al di sotto di tempi limite, per Vodafone le percentuali al di sotto di un secondo sono state Del 21% in 4G e del 35% in 5G, per intenderci vuol dire che 21 siti su 100 e 35 siti su 100 si sono aperti in meno di un secondo, rispettivamente in 4G e 5G.

Per il resto, anche la qualità dello streaming è risultata la migliore dal momento che Vodafone offre un tempo di buffering massimo di due secondi sia in 4G che in 5G, l’unico dettaglio in cui l’operatore tinto di rosso non ha dominato è stata la diffusione regionale, dal momento che in Sicilia e in Friuli Venezia Giulia|Liguria ad essere più veloci sono rispettivamente Fastweb e TIM.