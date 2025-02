Samsung ha da poco presentato la sua nuova interfaccia One UI 7.0, basata su Android 15, introducendo la funzione Now Bar. Questo strumento innovativo è pensato per semplificare l’accesso alle informazioni in tempo reale. Permettendo così di visualizzare all’ istante l’andamento di processi in corso, come il timer di un’app o la consegna di un ordine. L’integrazione con l’Always On Display assicura che gli aggiornamenti siano sempre visibili senza dover sbloccare il telefono.

Google Maps: navigazione più intuitiva e accessibile

Nonostante la sua evidente somiglianza con le Live Activities di Apple, la Now Bar ha un valore aggiunto. Ovvero il supporto a Google Maps. Inizialmente, l’app di navigazione più popolare al mondo non era compatibile con questa funzione, ma l’attesa è stata breve. Secondo quanto riportato dall’insider @theonecid su X, con l’ultimo aggiornamento della piattaforma alla versione 25.05.01.719889437, l’integrazione è finalmente realtà.

Con lo sviluppo di Google Maps nella Now Bar, le indicazioni stradali saranno visibili direttamente dalla schermata di blocco. Durante la guida, sarà possibile controllare il percorso senza dover aprire l’app, rendendo la navigazione più sicura e immediata. Anche chi utilizza i mezzi pubblici potrà beneficiare di questa funzione. Ricevendo aggiornamenti sul tragitto e l’orario stimato di arrivo in modo pratico e veloce.

Attualmente, la One UI 7.0 è disponibile solo sulla serie Galaxy S25. L’unica gamma di dispositivi a montare la versione stabile dell’interfaccia. I modelli già in commercio però sono ancora pochi, a parte quelli destinati ai recensori. Ciò fa dunque pensare che Samsung stia preparando il terreno per un rilascio più ampio nei prossimi giorni. L’azienda sudcoreana, come suo solito, cerca quindi di mantenersi competitiva nel mercato attuale introducendo sempre nuove innovazioni tecnologiche. In quanto i competitor contro cui deve confrontarsi ogni giorno, sono veri e propri colossi internazionali. Basta pensare ad Apple, un osso davvero molto duro da combattere.