Fastweb ha lanciato una nuova offerta mobile pensata per chi vuole navigare senza pensieri e parlare senza limiti. Con Fastweb Mobile Full, a meno di dieci euro al mese, si hanno a disposizione 200 GB di traffico dati, anche in 5G, e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, fissi e mobili. Un pacchetto che punta sulla semplicità e sulla trasparenza, senza vincoli di durata o costi nascosti.

Naviga e chiama senza limiti con Fastweb Mobile Full

L’attivazione è immediata e gratuita, con la possibilità di scegliere tra una SIM fisica, che arriva direttamente a casa, o una eSIM, da attivare in pochi minuti tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica. Una soluzione pratica per chi non vuole perdere tempo con trafile burocratiche. Anche il roaming è incluso e non si limita ai Paesi dell’Unione Europea: chi viaggia può navigare senza costi extra anche nel Regno Unito, in Svizzera e in Ucraina, con un limite di 13 GB al mese.

Un punto forte dell’offerta è la possibilità di chiamare senza costi aggiuntivi più di 60 destinazioni internazionali, una scelta interessante per chi ha familiari all’estero o lavora con l’estero e vuole evitare spiacevoli sorprese in bolletta. La connessione 5G è inclusa senza sovrapprezzi, permettendo di navigare alla massima velocità nelle zone coperte dal servizio, un dettaglio che non tutte le compagnie telefoniche offrono allo stesso prezzo.

Fastweb mette a disposizione anche la sua Digital Academy, una piattaforma con corsi online per chi vuole approfondire le proprie competenze digitali. Inoltre, la gestione dell’offerta è interamente digitale grazie all’app MyFastweb, che permette di controllare i consumi, ricaricare il credito e ricevere assistenza in modo rapido e intuitivo.

La filosofia alla base di questa proposta sembra essere quella di offrire un servizio senza fronzoli, chiaro e competitivo, con tutto ciò che serve per restare connessi senza preoccupazioni. In un mercato sempre più affollato, Fastweb cerca di distinguersi puntando su trasparenza e qualità, con un’offerta che non impone vincoli e lascia libertà di scelta agli utenti.