L’app Google Telefono si prepara a un’importante trasformazione grafica. Dopo l’introduzione della funzione che permette di filtrare la cronologia delle chiamate in base alle esigenze dell’utente, arriva una nuova modifica. L’ultima versione beta dell’app ha rivelato un cambiamento nell’aspetto delle impostazioni. Cosa che potrebbe segnare un nuovo standard estetico per le applicazioni Google.

Google Telefono: una rivoluzione estetica per Google?

Il restyling segue il modello già adottato con Android 15 QPR1, rilasciato a dicembre sui dispositivi Pixel. In quell’aggiornamento, le classiche liste di opzioni sono state sostituite da box contenenti tessere, organizzate per categoria. Lo stesso principio verrà applicato anche alle impostazioni di Google Telefono. Le quali abbandoneranno l’attuale struttura per adottare il nuovo layout, il cui nome in codice è “aurora percentage”. Ogni sezione avrà il proprio riquadro. Infatti le opzioni Assistive, Generali e Avanzate saranno suddivise in tessere, rendendo la navigazione più intuitiva.

L’aggiornamento non è ancora stato reso disponibile al pubblico, neanche per chi sta testando la versione beta dell’app. Il suo sviluppo potrebbe comunque avvenire presto. Forse con il rilascio di Android 15 QPR2 a marzo o, più probabilmente, con l’arrivo di Android16 previsto per giugno. L’aspetto grafico delle impostazioni di Google Telefono potrebbe però non essere un caso isolato. In quanto l’azienda potrebbe decidere di uniformare il design di tutte le sue applicazioni, creando una coerenza visiva tra i diversi servizi.

Chi desidera provare in anteprima queste novità può iscriversi al Programma Beta di Google Telefono tramite il Play Store. Se l’accesso fosse al completo, è possibile scaricare manualmente il file APK da APK Mirror. Insomma, l’attesa continua, ma tutto lascia pensare che nei prossimi mesi assisteremo a una trasformazione estetica di tutto il mondo Android. Per il momento quindi non ci resta che attendere e prendere con le pinze qualsiasi altra indiscrezione rivelata non ancora ufficializzata. Le aspettative, come sempre, sono già molto alte.