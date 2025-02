Toyota conquista il mercato mondiale nel 2024: numeri da record

Nel 2024, Toyota ha consolidato la sua posizione di leader globale nel mercato automobilistico. Come? Vendendo un totale di 10.821.480 veicoli. Nonostante il calo del 3,7% rispetto al 2023, i numeri restano davvero impressionanti. A dare una spinta alle vendite sono state le regioni esterne al Giappone, dove le consegne sono cresciute dello 0,5%. Il risultato globale è stato raggiunto grazie al contributo di Lexus, Daihatsu e Hino, ma la grande protagonista resta comunque Toyota. In particolare, Toyota e Lexus hanno venduto 10.159.336 vetture (un -1,4%) con un calo significativo delle vendite in Giappone. Qui, infatti, la società ha registrato una flessione del 13,8%. Come mai? La risposta sembra risiedere nel contesto locale, con un rallentamento del mercato, mentre all’estero la marca ha continuato a prosperare. Daihatsu e Hino, purtroppo, hanno visto vendite in calo rispettivamente del 32,1% e 7,1%.

L’ibrido resta il punto di forza Toyota

Se c’è una costante positiva, quella è l’ibrido. Toyota ha venduto 4.142.412 auto ibride, con un aumento del 21,1%. Le auto Full Hybrid hanno continuato a conquistare il mercato, mentre le Mild Hybrid sono salite vertiginosamente, con un incremento del 253%. Le Plug-in non sono state da meno, con 153.829 veicoli venduti e un +23,4%. Cosa significa tutto ciò? La risposta sembra chiara: l’elettrificazione è ormai una realtà consolidata, con Toyota sempre più protagonista. E le auto elettriche? Toyota ha visto crescere anche la vendita di veicoli elettrici. Il brand è infatti arrivato a ben 139.892 unità. Ciò vuol dire che la società ha toccato una crescita pari al 34,5%. Purtroppo, non tutte le tecnologie hanno avuto lo stesso impatto. Le Fuel Cell sono infatti diminuite drasticamente, con una flessione del 55,8%. Anche con tale discesa, Toyota ha continuato a puntare sull’elettrificazione. La società ha immatricolato un totale di 4.532.721 veicoli elettrificati con una salita del 23,2%. In un anno di sfide, Toyota ha dimostrato ancora una volta di essere una forza inarrestabile. La sua forza? L’essere capace di adattarsi e di innovare.