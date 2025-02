La famiglia Galaxy S25 di Samsung presto si amplierà con il debutto di un nuovo dispositivo. L’azienda coreana, infatti, ha annunciato che la serie sarà composta da quattro modelli invece che dai classici tre a cui siamo abituati.

Durante l’evento Galaxy Unpacked, Samsung ha svelato l’esistenza del Galaxy S25 Edge. Questo modello rappresenta la variante più compatta e sottile tra tutti i dispositivi presentati, pensata per tutti coloro che vogliono unire potenza, design e leggerezza.

Samsung non ha condiviso molti dettagli a riguardo ma, per fortuna, ci sono i leaker che stanno svelando parte della scheda tecnica. Tra le informazioni attualmente disponibili ci sono quelle relative al comparto fotografico.

Samsung Galaxy S25 Edge ha sempre meno segreti, svelata la possibile data di lancio e parte della scheda tecnica

L’azienda coreana potrebbe utilizzare la stessa ottica principale del Galaxy S25 Ultra affiancata ad un obiettivo ultra-wide. Prendendo le indiscrezioni come affidabili, la variante Edge si posizionerebbe leggermente sotto la versione Ultra che rappresenta l’apice della tecnologia mobile di Samsung. La fotocamera frontale, invece, avrà un sensore da 12 MP ottimizzato per selfie e videochiamate.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, i leaker hanno svelato che la batteria del device sarà da 3.900mAh. La scelta conservativa è dettata anche dallo spessore limitato del dispositivo ma gli esperti si aspettano che il Galaxy S25 Edge supporterà la ricarica rapida a 25W.

Le prestazioni saranno garantite dallo Snapdragon 8 Elite For Galaxy il chipset di punta realizzato da Qualcomm. Il SoC è il medesimo utilizzato su tutti i modelli della famiglia Galaxy S25 e garantisce performance elevate per supportate tutte le funzionalità avanzate offerte da Android 15 e la OneUI 7.

Il debutto di Galaxy S25 Edge è atteso verso aprile ma Samsung non commercializzerà il device in tutti i mercati. Sembra che il produttore voglia selezionare solo alcuni mercati di riferimento in cui avviare le vendite. Potrebbe trattarsi di una scelta per valutare la bontà del progetto e l’accoglienza da parte del pubblico per far entrare le varianti Edge attivamente nella famiglia Galaxy S a partire dalla prossima generazione.