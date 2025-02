Expert è da SOGNO: le promo più scontate sono proprio qui

Con San Valentino alle porte, quale regalo migliore di un dispositivo all’ultimo grido per sorprendere la vostra dolce metà? Basta aspettare, è ora di aggiornare il vostro mondo tech grazie ad Expert! Tra TV incredibili, lavatrici performanti e offerte gaming da capogiro, non c’è nulla che vi fermi. Chi può dire di no a prezzi imbattibili Expert? Vediamo insieme cosa vi aspetta.

Un viaggio tra la tecnologia da Expert

Chi non sogna di guardare i propri film preferiti su uno schermo gigantesco? Ecco il Samsung TV UE85DU7170UXZT, con i suoi 85 pollici di Crystal UHD 4K, pronto a trasformare il vostro salotto in un cinema da Expert per soli 999 euro. Se preferite una TV più compatta, senza rinunciare alla qualità, il LG OLED48C44LA, con i suoi 48 pollici di tecnologia OLED e 4K, è perfetto per voi da Expert sempre alla cifra assurda di 999 euro. Dove lo troverete a questo prezzo?

E per la vostra casa? L’asciugatrice Beko BMEPT481SBI, con la sua capacità ideale e velocità, asciugherà tutto in poco tempo. Cosa c’è di meglio da Expert a 499 euro? Se cercate invece un frigorifero affidabile, l’Electrolux LNS5LE18S manterrà tutto fresco e delizioso, anch’esso a 499 euro. Dobbiamo davvero ricordarvi che una lavatrice da 10 kg può semplificare il bucato di una famiglia intera? La Haier HW100-BP14929A-S, a 399 euro, è quello che cercate! Vi siete persi l’edizione digitale della PS5? Non preoccupatevi, Expert vi offre il Sony Entertainment Bundle PS5 in esclusiva a soli 449,90 euro. E per immergervi nel suono dei vostri giochi, ci sono le cuffie Trust Gaming GXT 498 Forta a 39,90 euro, progettate appositamente per la PS5.

Se è un PC all-in-one che state cercando, da Expert il HP 27-CR0015NL con Windows 11 è pronto a soddisfare ogni esigenza, ad un prezzo incredibile di 729 euro. Approfittatene per fare un regalo utile e sorprendente per San Valentino! Le offerte Expert sono qui sul sito pronte per voi.