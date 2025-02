Microsoft aveva provato anni fa a portare Windows anche sugli smartphone, ma il progetto non è andato come sperato e l’azienda ha deciso di concentrarsi su un obiettivo più realistico: migliorare l’integrazione tra il suo sistema operativo desktop e i dispositivi mobili, sia Android che iOS.

Windows 11 unisce il tuo telefono e il computer

L’ultima novità in questa direzione riguarda Windows 11, che sta introducendo una funzione pensata per rendere l’esperienza ancora più fluida. L’idea è semplice: permettere agli utenti di accedere ai contenuti del proprio smartphone direttamente dal menu Start del computer. Un modo per evitare di dover prendere il telefono ogni volta che arriva una notifica o serve un file, rendendo tutto più immediato e pratico.

Al momento questa funzionalità è ancora in fase di test ed è disponibile solo per gli utenti iscritti al programma Insider, che ricevono in anteprima le nuove versioni di Windows. Ma quello che si sta sperimentando potrebbe diventare presto una comodità per tutti. Con questa novità, chi usa un iPhone potrà controllare lo stato della batteria, visualizzare messaggi e chiamate recenti e accedere a un riepilogo delle attività direttamente dal menu Start. Per ora, alcune di queste funzioni non sono ancora disponibili per Android, ma è probabile che Microsoft le estenda a tutti nei prossimi aggiornamenti.

Un altro aspetto interessante riguarda la condivisione dei file tra telefono e PC. Invece di dover passare da servizi cloud o cavi, gli utenti potranno inviare i file direttamente dal menu Start con un’opzione chiamata “Invia file”. Basterà selezionare il contenuto da trasferire e, in pochi istanti, sarà disponibile sull’altro dispositivo.

Non è ancora chiaro quando questa novità verrà rilasciata per tutti gli utenti, ma Microsoft sta lavorando per rendere l’integrazione tra Windows e i dispositivi mobili sempre più completa. Se il test avrà successo, la funzione potrebbe diventare disponibile in uno dei prossimi aggiornamenti, offrendo un’esperienza più fluida e connessa tra PC e smartphone.