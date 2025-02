Sono passati solamente pochi giorni dal debutto di un nuovo modello della casa automobilistica FIAT. Dopo un importante e dettagliato lavoro portato avanti dal team di esperti, il costruttore ha finalmente portato sul mercato italiano la FIAT Grande Panda.

Un modello progettato per conquistare utenti appassionati ma non solo. L’obiettivo del marchio è infatti quello di ottenere grande successo non solo in Italia ma anche in Europa. Non dimentichiamo che FIAT nel corso degli anni è riuscito a diventare un marchio automobilistico storico che ha portato sul mercato diversi modelli diventati vere e proprie icone. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli riguardanti la nuova vettura.

FIAT Grande Panda: si punta al successo in Europa

L’obiettivo dei diversi marchi automobilistici è di conquistare nuovi utenti ma, soprattutto, utenti di diversi mercati. Un obiettivo condiviso anche dalla casa automobilistica FIAT che, dopo il lancio della Grande Panda, punta a ottenere nuovi successi anche in Europa.

A tal proposito, anche Olivier Francois, CEO del marchio italiano FIAT, ha voluto esprimere l’entusiasmo nell’azienda sottolineando, al tempo stesso, l’obiettivo del mercato europeo. Non dimentichiamo che la Grande Panda, prima di giungere in Italia, ha fatto il suo debutto in alcuni Paesi europei.

A tal proposito, dunque, buone notizie arrivano direttamente dal responsabile FIAT e Abarth Europa, Gaetano Thorel. Thorel ha infatti reso noto che dal via ai preordini del modello in versione elettrica in Francia, Belgio, Germania e Olanda sono già stati registrati oltre 15.000 ordini da ottobre.

Un ottimo risultato che lascia ben sperare per il futuro del modello e del marchio stesso. Lo stesso Thorel ha aggiunto che il brand punta a raggiungere un numero di vendite della versione elettrica pari al 15/20% del totale. Per quanto riguarda l’Italia la stima si attesta tra il 5 e il 10%, mentre in Francia il 30%. Staremo a vedere quale sarà il successo di questo nuovo modello.