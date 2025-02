OpenAI lancia o3-mini per tutti su ChatGPT, ora è più veloce e affidabile

È arrivata un’altra novità in casa OpenAI: su ChatGPT ecco il modello o3-mini, in grado di migliorare nettamente l’esperienza degli utenti. L’affidabilità delle risposte aumenta in maniera esponenziale, così come la capacità di ragionamento. La grande novità però riguarda la disponibilità del nuovo modello: OpenAI lo mette a disposizione anche degli utenti con versione gratuita di ChatGPT.

Un modello più veloce e preciso per chi usa ChatGPT

Rispetto al modello o1-mini, siamo di fronte ad un netto upgrade: i dati parlano infatti di una rapidità migliorata del 24%. Questo ovviamente non presume risposte meno qualitative. Il consiglio è quello di usare il nuovo modello in questione per le applicazioni STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). È proprio qui infatti che viene richiesta una precisione assoluta per via dei tanti dati da elaborare.

Il modello o3-mini verifica i dati prima di formulare una risposta. Questo lo rende migliore rispetto agli altri, evitando stime approssimative. Ovviamente il rischio di ricevere informazioni errate crolla del tutto. Questo approccio, pur allungando leggermente i tempi di elaborazione, migliora nettamente l’affidabilità delle risposte, soprattutto per domande complesse in ambito scientifico e tecnologico.

I test confermano i miglioramenti

Le prove condotte su o3-mini hanno evidenziato che gli utenti preferiscono le sue risposte nel 56% dei casi rispetto ai modelli precedenti. Inoltre, il numero di errori gravi è diminuito del 39%, un risultato che testimonia i progressi dell’algoritmo nell’interpretazione e generazione di informazioni accurate.

Il nuovo modello si distingue anche nelle valutazioni benchmark, dove ha superato DeepSeek-R1 in test chiave come AIME 2024 e SWE-bench Verified, posizionandosi tra le migliori AI disponibili.

Un altro aspetto fondamentale di o3-mini è l’accessibilità. OpenAI ha deciso di renderlo disponibile non solo per gli utenti a pagamento (Plus, Team e Pro), ma anche per chi utilizza la versione gratuita di ChatGPT. Chiunque potrà testare le sue capacità di ragionamento attraverso il comando “Reason” o rigenerando una risposta.

Per gli sviluppatori, il modello sarà completamente integrato nelle API di OpenAI, con supporto per output strutturati, chiamate e streaming di dati. Inoltre, sarà possibile regolare il livello di capacità di ragionamento – basso, medio o elevato – in base alle necessità dell’utente.

Nuovi limiti di utilizzo per gli utenti Plus

Con il lancio di o3-mini, OpenAI ha anche aumentato il numero di messaggi giornalieri disponibili per gli utenti Plus, che passano da 50 a 150, mentre chi ha un abbonamento Pro continuerà a godere di accesso illimitato.

L’introduzione di questo modello rappresenta un ulteriore passo avanti nella diffusione di AI avanzate e sempre più affidabili, portando la potenza del ragionamento artificiale anche a chi utilizza ChatGPT gratuitamente.