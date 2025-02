Il 2024 si conclude nel migliore dei modi per Meta. L’ azienda infatti registra numeri impressionanti in tutti i settori del proprio business. I ricavi dell’ultimo trimestre hanno toccato quota 48,39miliardi di dollari. Segnando un aumento del 21% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo andamento positivo non si limita però agli ultimi mesi dell’anno. Infatti, considerando l’intero 2024, Meta ha incassato 164,50miliardi di dollari, con un aumento del 22% rispetto all’anno precedente. Il reddito netto è salito del 59%, toccando i 62,36miliardi. Tali risultati confermano così il trend positivo già emerso nei trimestri precedenti e mostrano come l’azienda continui a rafforzarsi nel settore tecnologico mondiale.

Meta scommette sull’intelligenza artificiale per il futuro

Gran parte di questo successo è legato alla pubblicità. Essa infatti resta il principale motore di crescita della società. Per fare un esempio solo nel 2024, le entrate pubblicitarie hanno raggiunto i 160,63 miliardi di dollari. In contemporanea, Reality Labs, la divisione dedicata alla realtà virtuale e aumentata, ha contribuito con 2,15miliardi. In più, la base utenti, un altro indicatore fondamentale per Meta, ha continuato a espandersi. Infatti a dicembre, il numero di persone attive quotidianamente sulle sue piattaforme ha raggiunto i 3,35 miliardi. Segnando un aumento del 5% su base annua.

I risultati positivi del 2024 spingono Meta a guardare con fiducia anche al 2025. Anno che si preannuncia fondamentale per l’evoluzione dell’IA. Mark Zuckerberg, infatti, ha annunciato un piano di investimenti da 65 miliardi di dollari. Il tutto con l’obiettivo di rafforzare l’infrastruttura tecnologica. Oltre che a consolidare la posizione dell’azienda nel settore dell’intelligenza artificiale. Anche le spese aumenteranno notevolmente. Circa 119 miliardi di dollari saranno destinati a infrastrutture, IA, realtà virtuale e regolamentazione. Un budget compreso tra i 60/65 miliardi sarà invece investito in nuove tecnologie. Con particolare attenzione allo sviluppo dell’AI.

Meta poi può contare su una forza lavoro in crescita, il 10% in più rispetto all’anno scorso. Insomma, con questi presupposti, il colosso tecnologico si prepara ad affrontare il 2025 al meglio.