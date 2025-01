Meta, la compagnia guidata da Mark Zuckerberg, ha annunciato una nuova ondata di licenziamenti nel 2025, coinvolgendo migliaia di dipendenti in tutto il mondo. Questa scelta rientra nella strategia di ristrutturazione aziendale avviata lo scorso anno, definita dal CEO come un passo necessario per rendere l’azienda più agile e competitiva.

La ristrutturazione in corso

La decisione segue le difficoltà incontrate da Meta nel mantenere la crescita sostenuta, in un contesto di mercato sempre più competitivo e influenzato dall’incertezza economica globale. Tra i principali obiettivi della ristrutturazione:

Riduzione dei costi operativi , ottimizzando le risorse disponibili.

, ottimizzando le risorse disponibili. Concentrazione su progetti strategici come il metaverso, l’intelligenza artificiale e la pubblicità digitale.

come il metaverso, l’intelligenza artificiale e la pubblicità digitale. Snellimento delle strutture gerarchiche per accelerare i processi decisionali.

Zuckerberg ha ribadito che, nonostante l’impatto negativo sui dipendenti, queste misure sono indispensabili per garantire la sostenibilità a lungo termine dell’azienda. I licenziamenti interesseranno principalmente divisioni non centrali per i progetti strategici dell’azienda, tra cui:

Team amministrativi e di supporto, ritenuti sovradimensionati.

Alcune unità di ricerca meno rilevanti per gli obiettivi a breve termine di Meta.

Divisioni coinvolte in iniziative secondarie rispetto al focus sul metaverso e sull’intelligenza artificiale.

Meta ha sottolineato che saranno offerti pacchetti di uscita competitivi e supporto nella ricerca di nuove opportunità lavorative per i dipendenti coinvolti. Le scelte di Zuckerberg non sono esenti da critiche. Analisti e osservatori si interrogano sull’efficacia della strategia, soprattutto considerando i risultati deludenti ottenuti finora dal metaverso, che continua a registrare perdite miliardarie. Tuttavia, Meta continua a investire pesantemente in questo progetto, insieme allo sviluppo di soluzioni basate su intelligenza artificiale.

D’altro canto, il focus sulla pubblicità digitale e sull’ottimizzazione delle piattaforme social come Facebook e Instagram rimane cruciale per mantenere le entrate principali dell’azienda. Nonostante le difficoltà attuali, Meta spera di vedere i frutti della sua ristrutturazione nei prossimi anni. Zuckerberg ha dichiarato che l’azienda intende continuare a innovare e a consolidare la propria posizione come leader nei settori emergenti.