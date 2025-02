I successi del costruttore automobilistico statunitense Tesla sono certamente tanti ma non mancano i progetti per il futuro. Progetti che mirano a proseguire sulla strada del successo. In seguito alla presentazione dei dati economici relativi al 2024, l’azienda di Elon Musk ha voluto attirare l’attenzione di tutti con una speciale novità.

Lo stesso numero uno dell’azienda Tesla, nelle scorse ore, ha voluto annunciare che sarà lanciato un servizio di robotaxi a pagamento ad Austin, in Texas, a partire da giugno 2025. Un annuncio che rappresenta certamente un passo avanti importante verso la diffusione delle tecnologia di guida autonoma. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli il merito al servizio di trasporto passeggeri a cui la casa automobilistica statunitense sta lavorando.

Tesla: in arrivo un servizio di robotaxi in Texas

Sorprendere gli utenti e attirare l’attenzione con novità importanti, lo sappiamo, è sempre tra le strategie della casa automobilistica Tesla. Realtà che è in grado di ottenere grandi successi grazie al duro e attento lavoro che gli esperti portano a termine. La novità delle ultime ore riguarda il lancio di un servizio di rototaxi nella città di Austen, in Texas.

Un progetto che il costruttore punta sicuramente a portare a termine al fine di mostrare di essere in grado di realizzare veicoli a guida autonoma con prestazioni eccellenti. Non dimentichiamo, infatti, che Tesla sta da tempo lavorando sulla guida autonoma e tale progetto potrebbe rappresentare un ottimo risultato.

Secondo quanto dichiarato dal numero uno di Tesla, Elon Musk, le vetture messe a disposizione per il servizio utilizzeranno la Full Self Driving “unsupervised”. Oltre a ciò, non ha fatto a meno di ribadire che a prendere parte al progetto saranno solamente le sue auto. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti al riguardo. Riuscirà Tesla ad avviare il suo servizio di trasporto passeggeri a guida autonoma?