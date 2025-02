L’operatore virtuale 1Mobile ha annunciato la proroga delle sue tariffe fino al 28 febbraio 2025. Inizialmente valide fino al 31 gennaio, le offerte a partire da 2,50€ al mese sono ora disponibili ancora per un po’. Offrendo così la possibilità di usufruire di tariffe vantaggiose anche nei prossimi giorni. Tra le principali novità, vi è la conferma della promozione “Porta un Amico“. Quest’ ultima consente infatti, a chi invita un amico, di ricevere una ricarica omaggio. L’iniziativa, però, non ha ancora una data di scadenza precisa, ma sarà estesa per un tempo ancora non definito.

Offerte in 5G e altre proposte da 1Mobile

Ma non è finita qui. 1Mobile conferma anche il suo ruolo di partner tecnico del Festival di Sanremo. Sarà infatti previsto uno stand dedicato dove i visitatori potranno ricevere gadget e partecipare a concorsi. A gennaio 2025 è stato lanciato un concorso dedicato al FantaSanremo, con in palio ricariche telefoniche gratuite fino a 75€. Non è escluso che, come nel 2024, anche lo stand dell’operatore possa offrire promozioni speciali per l’occasione.

Oltre alle offerte prorogate, 1Mobile continua a proporre soluzioni adatte a ogni esigenza. Impossibile non citare le promo “Limited Edition”. Le quali includono pacchetti con traffico dati fino a 200GB, chiamate illimitate e SMS, con prezzi che partono da 5€ per il primo mese. Le opzioni 5G, come le versioni Speed 5G 150 e 200Limited Edition, sono una scelta ideale per chi cerca alte prestazioni, con velocità di navigazione fino a 2Gbps in download e 200Mbps in upload, a condizioni vantaggiose.

In alternativa, per chi non necessita di 5G, l’offerta Flash 120 LimitedEdition a 5,99€ al mese include 120GB di traffico dati in 4G. Proseguono anche le offerte dedicate a chi necessita di più dati o per chi vuole utilizzare Internet of Things (IoT) come antifurti e termostati. In tutti i casi, l’attivazione è gratuita per chi passa da altri operatori. Mentre per i nuovi numeri il costo varia da 4 a 5 euro.