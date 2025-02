Tra gli operatori più attivi sul mercato, Lycamobile si distingue per la sua capacità di combinare tariffe competitive con un servizio di alta qualità. L’operatore virtuale ha recentemente lanciato la promozione 5G Portin 599. Si tratta di un’offerta che sta conquistando sempre più utenti. Ciò grazie al suo rapporto qualità-prezzo.

Lycamobile: una scelta ricca e conveniente

Per procedere con l’attivazione, basta recarsi sul sito web dell’operatore (al seguente link). Con un paio di semplici click sarà possibile ottenere la promo senza alcun sforzo. La SIM viene spedita gratuitamente all’indirizzo indicato. Lycamobile si è affermato nel mercato italiano con tariffe pensate per offrire il massimo a un costo contenuto. La nuova offerta 5G Portin 599 è un esempio perfetto di tale filosofia. Riservata a chi effettua la portabilità del proprio numero da un altro operatore, la promozione include un pacchetto estremamente vantaggioso. Ogni mese sono disponibili ben 150 GB in 5G con minuti e SMS illimitati. Inoltre, per chi viaggia, sono disponibili 8 GB dedicati al roaming UE. Il tutto al prezzo competitivo di soli 5,99 euro mensili.

E non è tutto. L’operatore offre anche un ulteriore imperdibile vantaggio. Si tratta della possibilità di ottenere due mesi gratuiti. Dopo aver pagato il primo mese al momento dell’attivazione, gli utenti non dovranno sostenere alcun costo per il secondo e il terzo mese. Il pagamento della tariffa riprenderà solo a partire dal quarto mese. Un altro punto di forza di Lycamobile è l’assenza di vincoli. I clienti possono cambiare operatore in qualsiasi momento senza penali o costi extra.

Con tale promozione, Lycamobile dimostra di voler rendere la connettività 5G accessibile a un numero sempre maggiore di utenti. Ciò garantendo velocità e affidabilità a prezzi competitivi. Se siete alla ricerca di una tariffa conveniente, ricca e senza restrizioni, la 5G Portin 599 rappresenta senza dubbio un’opzione da prendere in considerazione. Al momento non sono indicate date di scadenza. È però consigliabile procedere il prima possibile per non perdere tale opportunità.