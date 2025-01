Una delle migliori offerte mobile dell’ultimo periodo è sicuramente stata lanciata da Lycamobile, un operatore virtuale che si sta facendo conoscere nel settore con una serie di soluzioni di alto profilo, tutte disponibili a prezzi sempre più bassi e convincenti.

Il nome dell’offerta è 5G Portin 599, si tratta di una promozione con portabilità obbligatoria (che può essere attivata qui), ciò sta a significare che il consumatore medio non la può richiedere su nuova numerazione, ma deve sempre cambiare operatore, trasportando il proprio numero di telefono (in questo caso senza vincoli, proveniendo da qualsiasi operatore). Il costo iniziale da sostenere è decisamente ridotto, se pensate che infatti sarà necessario versare 5,99 euro, comprensivo della prima mensilità, della SIM e della sua stessa spedizione presso il vostro domicilio.

Lycamobile: l’offerta da attivare subito

Il suo costo fisso mensile, addebitato in automatico direttamente sul credito residuo della SIM è di 5,99 euro, senza vincoli contrattuali o penali da pagare, nel caso in cui doveste decidere di abbandonare Lycamobile anzitempo o dopo qualche mese. Il plus dell’offerta è sicuramente rappresentato dalla presenza di un regalo più unico che raro, prevede infatti ben 2 mesi gratis, nello specifico parliamo del secondo e del terzo mese; in altre parole pagherete il primo mese con l’attivazione della promo, e poi i successivi 5,99 euro li verserete solamente nel quarto mese. La potete attivare al seguente link.

Il tutto vi permetterà di accedere a 150 giga di traffico dati alla velocità del 5G, passando per minuti e SMS illimitati che possono tranquillamente essere utilizzati per contattare qualsiasi operatore sul territorio nazionale. All’interno del complessivo dei giga, potete comunque trovare 8 giga da utilizzare ad esempio per il roaming all’esterno del nostro paese, ciò sta a significare che 8GB è il massimo quantitativo di traffico che potrete utilizzare per la navigazione all’estero, sempre considerando l’Unione Europea, non paesi extra-UE o particolari (quale potrebbe essere ad esempio la Svizzera, controllate sempre le normative per il roaming per evitare costi extra).