Uno dei browser web tra i più utilizzati al mondo e senza ombra di dubbio Google Chrome, il noto software è infatti apprezzatissimo da tutta la community grazie al proprio design decisamente intuitivo e ricco di funzionalità che permettono una navigazione davvero soddisfacente e priva di rischi.

Nonostante sia decisamente famoso come software, quest’ultimo è anche famigerato per un dettaglio decisamente da non sottovalutare, il browser di Big G è infatti affamatissimo di RAM e consuma quantitativi di memoria ad accesso casuale davvero elevati, Google è consapevole di quanto il proprio software infine le prestazioni dei sistemi che magari non sono all’ultimo grido, ecco dunque che sta lavorando da tanto tempo nella sua piccola bottega a processi di ottimizzazione per rendere il software il meno pesante possibile.

Migliore gestione con il nuovo task manager

Nonostante l’azienda stia lavorando direttamente sul codice di Chrome, sta anche garantendo degli strumenti per una migliore gestione del software durante il suo utilizzo, tra questi spicca il task manager che recentemente ha ricevuto un nuovo update che lo migliora significativamente, grazie all’ultimo update, infatti sarà possibile una più fine ricerca delle informazioni e degli strumenti che desideriamo grazie ad una barra di ricerca migliorata e aggiornatache consente un più facile accesso ad ogni elemento, come se non bastasse è stato aggiunto un altro cambiamento rilevante che riguarda il pulsante Termina attività, ora posizionato in una posizione più accessibile sopra la lista dei processi attivi.

Il nuovo task manager però non è disponibile per tutti, la versione stabile di Chrome 132 non ha a disposizione questa possibilità e quest’ultima è presente solo per una cerchia di utenti davvero limitata in Chrome 134 nel canale Canary, dunque, si tratta a tutti gli effetti di una fase di test davvero ristretta che probabilmente verrà estesa ad un numero crescente di utenti solo con le prossime versioni di test del software di Google.