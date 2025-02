A quanto pare da un paio di settimane a questa parte anche WhatsApp non è più un luogo sicuro per gli utenti che lo utilizzano tutti i giorni, un pericolo si è infatti insediato all’interno del noto social di messaggistica istantanea e sta colpendo moltissimi utenti senza fare distinzioni con cadenza giornaliera, il pericolo in questione è rappresentato dalle truffe online, i truffatori hanno infatti iniziato ad utilizzare WhatsApp come mezzo di diffusione dei loro tentativi di truffa, il motivo è molto semplice, questi ultimi si sono resi conto che si tratta del mezzo più efficiente per poter contattare il maggior numero di persone ogni volta, cosa che indiscutibilmente aumenta le possibilità di successo in modo direttamente proporzionale al numero di persone contattate.

Dunque moltissimi utenti nelle ultime settimane ci hanno segnalato l’arrivo di strani messaggi che apparentemente non hanno alcun senso, ma che poi nascondono una truffa pronta a colpire e a danneggiare gli utenti, anche in Italia questi strani messaggi hanno iniziato a pervenire nelle chat degli utenti comuni e ovviamente conoscere come funzionano È indispensabile per proteggersi, diamo dunque un’occhiata alle caratteristiche che ci permettono di capire che siamo davanti ad un tentativo di truffa.

Truffa con un singolo messaggio

Il tutto prende vita con l’arrivo di un singolo messaggio che recita al proprio interno una banale richiesta di tempo per poter scambiare due chiacchiere, in caso di risposta affermativa da parte vostra, però i truffatori inizieranno a mandarli ulteriori messaggi dietro i quali si celano offerte di lavoro con guadagni molto importanti, la verità è che si tratta di una truffa, il messaggio in questione arriva da un numero completamente sconosciuto e con un prefisso decisamente inaspettato e non comune in Italia, per di più potrete verificare che tale numero non ha gruppi in comune con voi e a un paese di origine decisamente inaspettato dal quale ricevere un messaggio.

Se doveste riscontrare tutte queste caratteristiche presenti tutte insieme, potete stare certi di essere davanti a un tentativo di truffa bello e buono, vi conseguenza la scelta più saggia da fare è quella di bloccare l’utente che mi ha scritto senza pensarci due volte.