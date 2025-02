La promozione che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni è una delle migliori in circolazione, proprio per la sua piena capacità di mettere a disposizione del consumatore uno sconto molto interessante, come quello applicato sul notebook di casa Asus, riuscendo allo stesso tempo a garantire prestazioni complessivamente di notevole qualità.

Il modello di cui vi parliamo oggi è un chromebook, ovvero un dispositivo che presenta sistema operativo ChromeOS, definito a tutti gli effetti un OS pensato più che altro per operazioni di base, quali possono essere operatività legate alla rete internet o programmi di scrittura (la suite Office per intenderci), ma poco altro. Il prodotto dispone di un display da 14 pollici, un IPS LCD con protezione anti-riflesso e refresh rate a 60Hz, seguito a ruota da un processore MediaTek Kompanio 520, che si completa con una configurazione che prevede 8GB di RAM e 128GB di memoria interna su eMMC. La scheda grafica è integrata sulla scheda madre, è una ARM Mali-G52 MC2, di discreta qualità generale.

Asus Chromebook in promozione oggi su Amazon

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un Asus Chromebook, sappiate che è finalmente arrivato, proprio in questi giorni la promozione Amazon prevede uno sconto di circa 70 euro sul listino iniziale, così da essere sicuri di pagare solamente 229 euro per il suo acquisto, in netto contrasto con i 299 euro previsti in origine di listino. Aprite questo link per l’ordine.

Dato il prezzo particolarmente esiguo, è bene ricordare che trattiamo di un notebook realizzato interamente in plastica, con una buona finitura opaca su tutta la sua superficie, che ne accresce notevolmente l’estetica, senza comunque andare ad intaccare la portabilità. La cerniera lay-flat, che permette di inclinare il display fino a 180 gradi, rappresenta il piccolo fiore all’occhiello che incrementa notevolmente l’usabilità in compagnia.