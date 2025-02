Splendida occasione per tutti gli utenti per acquistare l’ultimo Apple iPhone 16 Pro Max, un top di gamma a tutto tondo, caratterizzato più che altro dalla presenza delle migliori specifiche tecniche attualmente in circolazione, senza rinunce particolari da segnalare, almeno in confronto a quanto siamo solitamente abituati a vedere.

Lo smartphone nasce per essere uno dei più grandi e completi in circolazione, proprio per questo raggiunge un peso di 227 grammi, con dimensioni che si aggirano attorno ai 163 x 77,6 x 8,25 millimetri di spessore, è completamente impermeabile e resistente all’acqua, il display è da 6,9 pollici di diagonale, fermo restando avere una risoluzione di 1320 x 2868 pixel, con densità di 460 ppi, ed essendo a tutti gli effetti un Liquid Retina di qualità con refresh rate a 120Hz.

Apple iPhone 16 Pro Max: offerta da non perdere su Amazon

Apple iPhone 16 Pro Max è uno degli smartphone più desiderati e richiesti dal pubblico, peccato che di base abbia un listino particolarmente elevato, considerando appunto che di base costa 1489 euro. A questo punto entra in gioco Amazon con una promozione decisamente interessante, infatti lo sconto del 13% è automatico e corrisponde a circa 180 euro, fino a scendere ad una spesa finale da sostenere pari a 1301,99 euro. Lo potete ordinare premendo questo link.

Come la maggior parte degli altri top di gamma attualmente in commercio, anche in questo caso all’interno della confezione non è più presente il caricabatterie, di conseguenza si troveranno solamente il cavo di ricarica USB-C (ricordiamo infatti che da iPhone 15 è stato adottato lo standard USB-C, come imposto dall’UE) ed ovviamente lo smartphone con eventuale manualistica del caso. La colorazione di cui vi abbiamo parlato nell’articolo prevede Titanio Naturale, molto bella ed elegante alla vista, una delle più interessanti.