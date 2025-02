Truffa TIM: il finto avviso ruba dati e soldi agli utenti, ecco come

Ogni truffa ha modo di penetrare nelle difese di alcuni utenti e questo sta accadendo proprio in queste ore con quelli appartenenti al marchio TIM. C’è un messaggio che finge di avvisare le persone riguardo ad un blocco dell’account, cosa che in realtà non avviene praticamente mai.

TIM non è solita prendere decisioni del genere, per cui già da questo dovrebbe capirsi che il testo in questione è una truffa e basta. Purtroppo diverse persone ci stanno cascando, per cui è tempo di correre ai ripari.

TIM non c’entra nulla: ecco la truffa che sta girando in queste ore

Il messaggio sottostante spiega tranquillamente la situazione pur provando a truffare gli utenti. Da come è scritto il testo infatti si può capire che si tratta di un inganno, anche se non tutti lo capiranno. Il problema va attribuito al tipo di messaggio, il quale non è un’abitudine da parte di TIM. L’azienda italiana infatti non è solita avvisare gli utenti riguardo a tali problematiche. Ecco il testo completo che può servire ai nostri lettori come paragone:

“Il tuo account TIM è attualmente bloccato e verrà eliminato immediatamente.

Il tuo account TIM è attualmente bloccato felix__93@live.it,

Ci dispiace informarti che il tuo account è stato temporaneamente sospeso…

Abbiamo tentato più volte di contattarti in merito a questa questione, ma purtroppo non abbiamo ricevuto alcuna risposta da parte tua…

Nota: Riteniamo che ciò possa indicare una potenziale minaccia, come un virus o un malware.

La protezione della sicurezza dei tuoi dati personali rimane la nostra massima priorità e ti invitiamo ad adottare misure immediate per migliorare la sicurezza del tuo account.

Se non verrà intrapresa alcuna azione entro le successive 48 ore, il tuo account verrà eliminato definitivamente e tutti i dati ad esso associati andranno persi.

Vi invitiamo a risolvere immediatamente la questione per evitare interruzioni nei vostri servizi.

Cordiali saluti,

Il team di TIM“.