WhatsApp è pronta a introdurre un cambiamento importantissimo nella gestione della privacy. La popolare applicazione di messaggistica di Meta sta infatti testando una nuova funzione che segnalerà quando un utente esegue uno screenshot di una conversazione. Questa novità sarà rappresentata dall’apparizione di una terza spunta blu. Un’ introduzione che punta a rafforzare la protezione delle chat e a rendere gli utenti più consapevoli di come vengono condivise le loro informazioni.

Il sistema delle spunte è da tempo un elemento chiave dell’app. Attualmente, una spunta grigia indica che un messaggio è stato inviato, due invece confermano che è stato ricevuto, mentre due blu segnalano che è stato letto. Con questa modifica, un ulteriore segnale visivo verrà mostrato ogni volta che qualcuno cattura lo schermo di una conversazione.

WhatsApp e il dibattito sulla privacy: tutela o controllo eccessivo?

Questa opzione è ancora in e disponibile solo per alcuni utenti della versione beta di WhatsApp. Meta infatti non ha ancora annunciato una data ufficiale per il rilascio mondiale. Ma molte indiscrezioni suggeriscono che la novità potrebbe arrivare nei prossimi mesi.

L’introduzione della terza spunta blu però ha subito acceso il dibattito tra gli utenti. Da un lato, la funzione è pensata per proteggere la privacy e aumentare la trasparenza. In modo da evitare che screenshot vengano fatti a insaputa del mittente. Dall’altro, alcuni vedono questa novità come una restrizione alla libertà d’uso dell’applicazione. Temendo che possa limitare la possibilità di conservare o condividere chat.

WhatsApp, negli ultimi anni, ha rafforzato sempre più le misure di sicurezza. Oltre alla crittografia end-to-end, sono stati introdotti anche i messaggi effimeri e limiti alla condivisione dei contenuti. La nuova funzione si inserisce quindi in questa stessa direzione. Si pone infatti l’ obiettivo di aumentare la consapevolezza delle persone su come vengono gestite le loro informazioni personali.

Come già annunciato però è importante valutare come questa novità verrà accolta dal pubblico. Mentre alcuni la considerano un passo avanti nella protezione della privacy, altri temono che possa complicare l’uso quotidiano della piattaforma. L’unica certezza, per ora, è che WhatsApp continua a evolversi. Le reazioni a questi continui cambiamenti ovviamente non possono essere tutte prevedibili. Staremo a vedere.