WhatsApp, applicazione che non ha bisogno di nessuna presentazione, è al giorno d’oggi una costante per quanto riguarda la comunicazione di diversi utenti.

L’obiettivo di WhatsApp è quello di ottimizzare sempre più l’esperienza degli utenti sulla piattaforma, scopo che raggiunge grazie alle continue innovazioni che apporta.

Le innovazioni riguardano principalmente le azioni che un utente può effettivamente svolgere sull’applicazione, come la recente integrazione di ChatGPT, ma anche lavorando sull’esigenza degli utenti, per quanto riguarda la privacy e la sicurezza.

Sono stati introdotti diversi aggiornamenti a riguardo, come il lucchetto alle chat di WhatsApp, che rende impossibile accedere a determinate conversazioni senza conoscere il Pin impostato.

Tuttavia, in questi giorni corrono voci abbastanza insistenti riguardo a un nuovo aggiornamento che introdurrà una funzione del tutto rivoluzionaria.

Cos’è la terza spunta blu su WhatsApp?

L’innovazione di cui si parla, infatti, non è altro che l’aggiunta di una terza spunta blu sui messaggi.

Attualmente WhatsApp presenta due spunte: una grigia per comunicare che il messaggio è stato inviato è un’altra, sempre grigia, per comunicare che il messaggio è stato ricevuto dopo che avviene la lettura del messaggio, entrambe le spunte diventano blu.

Ebbene, a quanto pare l’intenzione di WhatsApp sarebbe quella di aggiungere un ulteriore spunta blu con lo scopo di migliorare la privacy.

Infatti, la terza spunta servirà ad avvisare l’utente che è stato effettuato uno screenshot su quella conversazione.

Si tratta di un altro modo estremamente intelligente, dopo l’introduzione dei messaggi effimeri, di tentare di proteggere a tutti costi la privacy degli utenti, impedendo che vengano acquisite delle informazioni personali che potrebbero poi essere condivise con altri.

Al giorno d’oggi non si conoscono ancora i dettagli tecnici che riguardano questa rivoluzionaria funzione e neanche i tempi in cui verrà rilasciata su tutti i dispositivi, tuttavia si comprende come WhatsApp stia tentando di implementare a tutti i costi la privacy dei propri utenti.