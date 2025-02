Garantire una connessione internet veloce e stabile in ogni angolo del pianeta è una delle sfide più complesse. Per rispondere a questa esigenza, Oracle ha stretto una partnership con Starlink, il servizio internet satellitare di SpaceX.

L’integrazione della rete-Starlink con l’Enterprise Communications Platform (ECP) di Oracle promette di rivoluzionare la connettività aziendale. Poiché garantisce un accesso più affidabile anche nelle aree più remote.

Oracle e Starlink: applicazioni concrete per settori strategici

Tale collaborazione permetterà alle imprese di sfruttare la tecnologia cloud in luoghi con infrastrutture di rete limitate. Migliorando l’efficienza operativa e la sicurezza dei dati. Grazie alla convergenza tra reti fisse, mobili e satellitari, le applicazioni cloud potranno essere utilizzate senza interruzioni, ovunque vi troviate. A tal proposito si è espresso anche Jason Fritch, vicepresidente vendite di StarlinkEnterprise per SpaceX. Il quale sostiene che Starlink garantirà una connessione veloce e affidabile in zone difficili da raggiungere. L’accesso alla rete è già disponibile in oltre 100 paesi. Offrendo nuove opportunità a imprese e organizzazioni mondiali.

L’integrazione della tecnologia Starlink con l’infrastruttura cloud di Oracle apre nuovi scenari in numerosi settori. Sanità, sicurezza pubblica ed edilizia potranno beneficiare di una velocità stabile per operare in condizioni difficili. Ospedali situati in zone rurali avranno accesso continuo ai servizi clinici basati sul cloud, migliorando la qualità dell’assistenza ai pazienti. Le forze di soccorso, invece, potranno contare su strumenti di comunicazione avanzati. Fondamentali per coordinare le operazioni anche in aree prive di rete mobile.

Oracle ECP, basato su OracleCloud Infrastructure, permette poi di gestire in tempo reale dispositivi IoT, endpoint mobili e sistemi di monitoraggio avanzati. Grazie al modulo edge OracleCloud Connector, è possibile controllare a distanza applicazioni audio e video, proteggendo le apparecchiature da guasti o utilizzi impropri. Insomma, con questa alleanza, Oracle e SpaceX gettano le basi per un futuro in cui la comunicazione sarà più efficiente e accessibile per tutti. Supportando la trasformazione digitale in ogni parte del mondo.