Volkswagen ha preso una decisione inaspettata. La ID.7, la berlina elettrica lanciata due anni fa circa, non sarà più disponibile sul mercato nordamericano. Perché? La causa è la scarsa domanda di veicoli elettrici. La poca richiesta ha costretto il marchio tedesco a rivedere i propri piani. Inizialmente il debutto era previsto per il 2024, si pensava poi ad un rinvio e ad un lancio nell’anno corrente, ma ecco poi la mossa più drastica.

Cosa sta succedendo sul mercato tanto da portare ad un cambio di strategia tale? Le previsioni ottimistiche sulla crescita della mobilità elettrica hanno avuto un brusco scontro con la realtà. In molti mercati occidentali, infatti, la domanda di auto elettriche è addirittura calata, portando così ad un ripensamento dei costruttori. Volkswagen non è sola in questa scelta. Molti marchi stanno facendo i conti con questa nuova fase. Tuttavia, la Volkswagen ID.7 è uno dei primi progetti a subire un ridimensionamento tanto importante. Una berlina che avrebbe dovuto spingere le elettriche del gruppo e che non vedrà ora le strade americane.

Il futuro elettrico di Volkswagen: ancora in bilico?

Il cambio di rotta della ID.7 non significa che Volkswagen abbandonerà l’elettrificazione in Nord America. Il marchio ha confermato che le auto elettriche rimarranno una parte centrale della sua strategia. Ma quanto a lungo continueranno ad investire se la domanda non riparte? L’industria sta affrontando un momento di riflessione. Le prospettive di vendita non sono così rosee come si sperava, e questo porta a decisioni difficili. Alcuni modelli promossi come fondamentali per il futuro, come la ID.7, vengono messi da parte. E allora, quale sarà il prossimo passo di Volkswagen? Anche se il mercato americano non vedrà la berlina elettrica, non mancheranno altre novità a zero emissioni. Saranno più SUV? Più crossover? Solo il tempo dirà se questa strategia pagherà nel lungo termine. Di certo, Volkswagen non lascia la corsa all’elettrico, ma le prossime mosse saranno ancora più attente e ponderate.